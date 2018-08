Asia Argento szerint Anthony Bourdain fizetett helyette

Csupán barátság kötötte Jimmy Bennetthez – írta a közleményében Asia Argento. A The New York Times szerint a Los Angelesben élő színész arra készült, hogy beperli Argentót, mert 17 éves korában szexuálisan zaklatta.

Bennett 2004-ben ismerte meg Argentót. Játszott A szív csalfa vágyai című filmben, amelyben Argento az anyját alakította, és a filmet is ő rendezte. A The New York Times azt írta, hogy 42 éves Argento a megállapodás szerint idén 380 ezer dollárt (108 millió forintot) fizetett ki Bennettnek.