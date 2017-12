Ártatlanul ítélték el istenkáromlásért – a lincselést megúszta

Mohamed Mansát hamisan vádolták meg istenkáromlással, az eredeti ítélet életfogytiglani börtönbüntetés volt. A férfit 2008 szeptemberében vették őrizetbe Pandzsábban. A helyi hitszónok arról értesítette a hatóságokat, hogy a férfi "megszentségtelenítette a Koránt". 2009-ben a helyi bíróság ítélte életfogytiglani börtönre, majd ezt öt évvel később a másodfokú bíróság is helyben hagyta. Pakisztánban sokan kihasználják a büntető törvénykönyv istenkáromlásról szóló paragrafusát, és bárkit feljelentenek, akivel nézeteltérésük van. Istenkáromlásért akár halálbüntetés is kiszabható, de sokan meg sem érik az ítélethirdetést, mert még előtte meglincselik őket. Több olyan embert is meggyilkoltak már az országban, aki amellett szállt síkra, hogy az istenkáromlást büntető paragrafust el kell törölni vagy meg kell változtatni.