Árt vagy használ a disznóhajtás engedélyezése?

A NÉBIH munkacsoportja legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy az afrikai sertéspestissel nem érintett vadásztársaságok – a kellő engedélyek birtokában – megtarthatják a vaddisznó-hajtásokat. Szakmai körökben fellángolt a vita: árt vagy használ a hajtás engedélyezése az ASP elleni küzdelemben?

Akik támogatják a hajtások megrendezését, úgy vélik: minél nagyobb vadászati nyomás – gyérítés – alá kell helyezni a vaddisznókat, így csökken egy-egy területen a vadállomány sűrűsége. Ezzel pedig a betegség átadására is kisebb lesz a lehetősége a fertőzött egyednek – írja a Magasles vadászblog. Az ellenzők szerint azonban a hajtások oly méretékben zavarják meg a vadállományt, hogy a fertőzött állatokat is könnyen szétkergethetik, így a beteg egyed helyben maradás helyett nagy távolságokat tesz meg, növelve az ASP terjedésének lehetőségét is. “A legnagyobb probléma, hogy a vad nem olvassa a szakirodalmat” – mondta Jánoska Ferenc, a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetének docense. ”Az általános elfogadott tudományos álláspont szerint a vaddisznó nem jár be kifejezetten nagy területeket. Mi GPS-nyomkövetővel figyeltünk vaddisznókat, igaz, vadaskerti környezetben. Azt láttuk, hogy az idősebb példányok megtanulták, mit is jelent a hajtás, és egyszerűen arrébb mennek, egy másik, nem érintett erdőrészben várják ki a vadászat végét, majd visszaballagnak az eredeti területükre.” Jánoska azt mondta: akadnak olyan tudományos kutatások is, amelyek a soproni eredmények ellenkezőjét állítják. Egy szlovén tanulmány beszámol olyan kocáról, amely majdnem az egész országot bebarangolta. A német kutatók pedig arról számoltak be, hogy egy-egy hajtás után két hét is eltelt, mire a vaddisznók visszatértek eredeti helyükre. A németek második éve minden energiájukkal az állomány gyérítésén fáradoznak. Vadászok és állategészségügyi szakemberek egybehangzó álláspontja, hogy a kisebb vadsűrűség csökkenti a járvány elterjedésének az esélyét.