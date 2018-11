A pesti belvárost is bekapcsolják a távhőbe

Folyik a budapesti belváros bekapcsolása a fővárosi távhőhálózatba, a Főtáv kéménymentes belváros programjának részeként az Erzsébet hídon vezetik át a távhőt Budáról Pestre. A budapesti távhőszolgáltató tájékoztatása szerint a távhővezeték Erzsébet hídi átvezetéséhez megépült az állványzat, és folytatódnak a csövek helyükre juttatásához szükséges előkészületek. A hővezetéket a hídszerkezet alatt viszik majd végig. A beruházás összköltsége csaknem ötmilliárd forint, amit részben uniós támogatásból, részben pedig a Főtáv Zrt. saját forrásaiból finanszíroznak. Az új hálózatra rákapcsolódhatnak majd a nyomvonalon található épületek, közintézmények és üzleti fogyasztók, majd a társasházak számára is elérhető lesz a csatlakozás. Az Erzsébet hídon átmenő távhővezeték-rendszer része a 2022-re egységes hálózattá épülő budapesti hőgyűrűnek, amely összeköti majd a jelenleg szigetszerűen működő hőkörzeteket. Ezzel a belső pesti kerületekben is bevezethetővé válik a környezetbarát távfűtés. A fővárosi hőgyűrű kialakítása hat nagy távhő-gerincvezeték építését foglalja magába a hozzájuk tartozó szivattyúállomásokkal és más létesítményekkel együtt. A hőgyűrű építése miatt Budapest több pontján is távhővezeték-építés és bővítés zajlik. A Főtáv tájékoztatása szerint a Dózsa György úton a Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítésének első jelentős szakasza a befejezéséhez közeledik. Az út XIV. kerületi szakaszát november végén tudják átadni a teljes forgalomnak. A XIII. kerületi szakaszon, a Lehel utcánál december közepén fejezik be a munkálatokat. A XIII. kerületben a nagy forgalmú Vágány utcában már november elejére visszaállíthatják az eredeti forgalmi rendet.

(Nyitóképünk illusztráció.)