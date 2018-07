A NAV szétbírságolta a bulinegyedet

Minden negyedik, a főváros nagy forgalmú szórakoztató negyedében működő vállalkozásnál találtak szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei - közölte az adóhatóság júniusi egyhetes ellenőrzéssorozata után csütörtökön. A közlemény szerint összesen mintegy 120 millió forint mulasztási bírságot szabnak ki az első héten, az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Az első héten több száz revizor és pénzügyőr több mint 3 ezer ellenőrzést végzett, főként az online pénztárgépek adatai alapján kockázatosnak ítélt vállalkozásoknál. Ellenőriztek vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piacokon, vásárcsarnokokban működő vállalkozásokat és személyszállítókat is. A VI. és VII. kerületben ellenőrzött vendéglátóhelyek háromnegyedében súlyos jövedéki szabálytalanságokat tapasztaltak a pénzügyőrök. Sok esetben találtak zárjegy nélküli, "pancsolt", vagy az előírtnál lényegesen kisebb alkoholfokú szeszes italt. Lefoglaltak mintegy 120 liter alkoholos italt. Az adóellenőrök mellett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei is ellenőriztek a területen. A Nébih minden második ellenőrzése élelmiszerbiztonsági szabálytalanságot tárt fel. Több esetben a helyszínen megsemmisítettek lejárt szavatosságú söröket, valamint élelmiszerjelölési, illetve nyomonkövetési jogsértések miatt zároltak mintegy 100 liter borászati terméket és alkoholos italt. Súlyos élelmiszer-higiéniai jogsértések miatt azonnali hatállyal megtiltották a vendéglátóipari termékek előállítását és forgalomba hozatalát három egységben, és mintegy 130 kilogramm húst és tenger gyümölcseit vontak ki a forgalomból. A NAV közleménye szerint az ellenőrzések hírére a nyugtaszám és a bevétel is jócskán meghaladta az egyébként megszokottat. Több kereskedő árbevétele több mint háromszorosára növekedett az akció hetében, de egy bár például heti átlagos 1 milliós bevétele ellenére ezen a héten 14 millió forint forgalmat rögzített.