A feltételezettnél több áldozata lehet a kaliforniai földcsuszamlásnak

Több száz mentő keresi továbbra is kutat a kaliforniai áradás és földcsuszamlások túlélői és áldozatai után. Szerdára 17-re nőtt a halálos áldozatok száma, és további 48 embert eltűntként tartanak nyilván. Tucatnyi sérültet ápolnak a Santa Barbara-i kórházban, közülük négynek az állapota válságos. Az eltűntek magas száma miatt félő, hogy az eddig gondoltnál súlyosabb szerencsétlenség következett be – mondta Amber Anderson, a Santa Barbara megyei szóvivő. A tájat Bill Brown seriff egy első világháborús harctérhez hasonlította. Sziklákat, megrongálódott autókat, széttört gerendákat és letört faágakat látni. Mintegy 500 mentő megfeszített munkával szerdáig az elöntött területeknek mintegy 75 százalékát tudta átkutatni, de még nagyon sok munka van hátra, és a feladat számukra is veszélyes. A környéken a lakott területek egy részére elrendelték a kötelező evakuálást, másokra csak az önkéntest. Többen a kötelező kilakoltatás ellenére sem voltak hajlandóak elhagyni otthonukat, és az önkéntes evakuálás alá eső területeken is csak a lakosok 10-15 százaléka költözött el ideiglenesen. Az evakuálást több tényezőn alapuló előrejelzés nyomán rendelnek el vagy tanácsolnak, és miután ezek utólag vaklármának bizonyulnak, az emberek azt nem feltétlenül veszik komolyan. Kaliforniában sok a természeti katasztrófa, a lakosság belefáradtak a sorozatos evakuálásokba.