11 új szert minősítettek drognak

A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a dizájnerdrogok elleni küzdelemre. Egy most megjelent rendelet a meglévő 74 mellett 11 új anyaggal bővítette a tiltott pszichoaktív szerek listáját - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a magyar büntető törvénykönyv "a legszigorúbb Európában" a kábítószerhez köthető bűncselekményekkel szemben. Fontos a kábítószer-előállítókkal és -terjesztőkkel szembeni szigorú fellépés, hogy jelentősen visszaszoruljon a kábítószeres visszaélések száma, a fiatalok kevésbé legyenek kitéve a dizájnerdrogok és általában a kábítószerek veszélyének - fűzte hozzá. Az államtitkár közölte: a legújabb kábítószerek terjedésének megfékezésére hatályba lépett egy új miniszteri rendelet, amely az eddigi 74 mellett 11 új anyaggal bővítette a tiltott pszichoaktív szerek listáját. Emlékeztetett arra, hogy 2012-ben Magyarország teljesen új jogi megoldással, az elsők között reagált Európában a dizájnerdrogok terjedésére. Elmondta azt is: a büntetőjogi szabályozás szigorúbb és gyorsabban reagál az új összetételű dizájnerdrogok megjelenésére, ami gyorsabb és hatékonyabb rendőri fellépést eredményezett. Mára a lefoglalt mennyiségnek csak 35 százaléka új pszichoaktív anyag, míg 2014-ben a lefoglalt kábítószerek mintegy 70 százaléka új pszichoaktív anyag, dizájnerdrog volt. 2015. január 1-jétől a jegyzéket miniszteri rendelet határozza meg, így a lehető leggyorsabban reagálhatnak a bűnüldöző szervek a megjelenő új szerekre. A tiltólistára nem maga a dizájnerdrog kerül fel, hanem annak úgynevezett törzsképlete, így egy-egy anyag több változata is büntethetővé vált. Rétvári Bence felhívta a figyelmet: a kormány jelentős forrást biztosít a megelőzésre is, hogy minél szélesebb körben, minél több színtéren elérjék a fiatalokat. A célzott prevenciós programok támogatására 3 milliárd forint áll rendelkezésre. A droghasználat megelőzése és visszaszorítása szintén kiemelt célja annak az 1,9 milliárd forintos programnak is, amellyel a gyermekvédelmi szakellátási intézmények működését segítik. A gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése 6 milliárd forintból valósul meg. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére 2 milliárd forint összegű forrást biztosít a kormány - sorolta az államtitkár.