Zsúfoltság van több tankerületben

A 2017/2018-as tanévben 5882 köznevelési intézményben tanulhattak a diákok – írja a Világgazdaság. Az Oktatási Hivatal adatai szerint a Belső-pesti Tankerületi Központban van a legtöbb gyerek, oda több mint 52,8 ezren tartoztak, a Szigetvári Tankerületi Központ pedig a legkisebb nyolcezer tanulóval.

A vidéki feladatellátási helyek szerint a győri, a nyíregyházi, a székesfehérvári és a tatabányai tankerületi központ földrajzi illetékességi területére jártak a legtöbben. Győrben 17,7 ezer középiskolás tanuló osztozik 16,6 ezer helyen. Általános iskolák tekintetében telt ház van az egri, az érdi és a kaposvári tankerületben is, de a legzsúfoltabb a Dél-budai Tankerületi Központ, ahol 10,6 ezer gyerek osztozik 9,9 ezer helyen. A jelentés szerint a középiskolák esetében egy feladatellátási helyen egy helyre több tanuló is juthat. Például ugyanazon a helyen egy tanuló délelőtt nappali oktatáson vesz részt, míg egy másik esti munkarend szerint tanul. Az intézmények nagy része állami vagy önkormányzati fenntartású, az iskolák 10, illetve 12 százaléka pedig egyháztól vagy egyéb fenntartótól függ. A most végződött tanévben 95 iskola és 51 óvoda használta a saját maga által megfogalmazott vagy a választott pedagógiai elveket. A 2017/2018-as tanévtől két új kerettantervet is engedélyeztek. 2017 szeptemberétől a különleges pedagógiai célokat és módszereket alkalmazó nevelési-oktatási intézményekben 17 engedélyezett kerettanterv és egy óvodapedagógiai program használható. A legtöbb alapítványi óvodában és iskolában a Waldorf-módszer szerint nevelik a gyerekeket.