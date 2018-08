Zidan lett a szlovén parlament házelnöke

A 90 fős törvényhozásban összesen 60 képviselő szavazott, ebből 49 képviselő támogatta és 8 ellenezte az ötpárti koalíció, a Marjan Sarec Listája (LMS), a szociáldemokraták (SD), Miro Cerar ügyvivő kormányfő Modern Közép Pártja (SMC), Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) közös házelnök-jelöltjét, akit a szélsőbaloldali Baloldal (Levica) párt kívülről támogatott. A június végén megalakult új szlovén parlament ideiglenesen választott házelnököt, amíg a kormánykoalíciós tárgyalások folynak. A pártok akkor abban állapodtak meg, hogy a képviselőház munkájának folytatása érdekében ugyan megválasztják a parlament elnökét, de ő csak a koalíciós tárgyalások lezárásáig vezetheti a parlament munkáját, illetve ha olyan kormánykoalíció alakul, amely egyetért a házelnök személyével, akkor megmaradhat posztján. Dejan Zidan a szlovén parlament 13. elnöke. Az ötven éves politikus a leköszönő kormány mezőgazdasági minisztere. Az SD élére 2014-ben került, miután a párt rosszul szerepelt az európai parlamenti választásokon, és mindössze egy képviselőjét választották meg. Még abban az évben tartottak parlamenti választásokat is az országban. A szociáldemokraták Szlovénia függetlensége óta legrosszabb eredményüket érték el, hat képviselőjük jutott be a parlamentbe. A kormányba Miro Cerar, a választások akkori győztese hívta meg. A 2018-as június eleji parlamenti választást a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette jobboldali, bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt (SDS) nyerte meg 25 mandátumot szerezve, de nem tudott kormányt alakítani. A választásokon a második legtöbb szavazatot kapott LMS elnökét, Marjan Sarecet a múlt héten rendkívüli ülésén választotta meg a szlovén parlament miniszterelnök-jelöltnek. Az új balközép kormány, amely formálisan kisebbségi kormányként működik majd, 43 szavazattal rendelkezik a parlamentben. A kormányt kívülről támogatja a szélsőbaloldali Baloldal 9, és a két kisebbségi képviselő egy-egy szavazattal. Sarecnek legkésőbb szeptember 1-ig be kell nyújtania kormánya névsorát a parlamentnek, azt még meg is kell szavaznia a nemzetgyűlésnek. A kabinet várhatóan szeptember közepén kezdheti meg működését.