Zavarokat okozott az első hó New Yorkban

Fennakadásokat okozott New York közlekedésében a csütörtökön érkezett első havazás, amely miatt több nemzetközi repülőjáratot is töröltek vagy késve indítottak a John F. Kennedy nemzetközi repülőtérről. Az Egyesült Államok keleti partvidékén helyenként 20 centiméter hó esett. A helyi katasztrófavédelem a Twitter közösségi oldalon keresztül kérte az embereket, hogy körültekintően válasszák ki útvonalaikat, mert a város közlekedésének egy része megbénult. A távolsági buszközlekedésben szintén fennakadások voltak. Bill de Blasio New York-i polgármester is óvatosságra intette a lakosságot, hozzátéve, hogy az utak különösen éjszaka válhatnak csúszóssá. A meteorológiai szolgálat szerint mindazonáltal gyors olvadás várható.