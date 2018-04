WJS: Orbán a legnagyobb esélyes

Az április 8-i választáson ki fog derülni, hogy a migrációs áradat visszaesése mellett még mindig elegendő politikai potenciál rejlik-e Orbán Viktor bevándorlásellenes kampányüzenetében – írja a The Wall Street Journal. A lap szerint továbbra is a kormánypárt a legnagyobb esélyes, és valószínű a Fidesz újbóli győzelme, még ha az a felmérések szerint kisebb arányú lesz. Az ellenzék megosztott, a kormányváltáshoz pedig a centrista, a zöldpárti és a szocialista vezetőknek össze kellene fogniuk a szélsőjobboldali, nacionalista Jobbikkal.

Orbán főként azzal kampányol, hogy fenn fogja tartani Magyarország és Európa határainak és kultúrájának védelmét a Közel-Keletről és Afrikából érkező bevándorlókkal szemben. A lap szerint a kormányfő ezzel "egyfajta hősévé vált a nacionalista nemzetközi köröknek", a migrációra való fókuszálás azonban a jelek szerint egyre csökkenő eredményeket hoz Magyarországon, ahol a határpolitika már nem képezi belpolitikai vita tárgyát, Orbánnak ugyanis szinte minden riválisa támogatja álláspontját a bevándorlással kapcsolatban, az illegális határátlépések száma pedig jó ideje rendkívül alacsony, ráadásul az ügyet némiképp a korrupciós vádak is háttérbe szorították a kampányban. A Süddeutsche Zeitung A szürke eminenciás kampánya című cikkben Peter Münch azt írta, hogy a vasárnapi választás előtt megjelent egy Orbánnak olyan ellenfele, akinek neve nem szerepel a szavazólapokon, de "veszélyeztetheti biztosnak hitt győzelmét". Ez az ellenfél a kormányfő korábbi útitársa, Simicska Lajos, egy befolyásos ember, aki médiabirodalmávak megszorongathatja a kormányfőt a "hatalmi visszaélésekről és nepotizmusról szóló beszámolókkal". A lap szerint az Elios nevű vállalkozás körüli ügyek a többi váddal együtt jelentős robbanóerőt fejt ki, hiszen a választók előtt egy olyan ország képe bontakozik ki, amelyben "egy szűk klikk szégyentelenül gazdagodik".