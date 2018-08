Washingtonnak nem tetszik, hogy az EU segélyezi Iránt

Az Európai Unió Iránnak nyújtott 20,7 millió dolláros segélye "rossz időben küldött rossz üzenet" - szögezte le péntek este kiadott közleményében Brian Hook, az Egyesült Államok iráni különmegbízottja. Hook sürgette Brüsszelt, hogy segítsen Washingtonnak az amerikai álláspont szerint a globális stabilitást veszélyeztető iráni fenyegetés elhárításában. "Az európai adófizetők pénzéből nyújtott segítség csak állandósítja a rezsim képességét arra, hogy ne is vegye figyelembe saját népe szükségleteit, és egyúttal elfojtja az érdemleges politikai változásokat" - fogalmazott Brian Hook. A különmegbízott szerint az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak együtt kellene működnie annak érdekében, hogy olyan tartós megoldást találjon, amely valóban segíti az iráni népet és véget vet annak a fenyegetésnek, amelyet az iráni rezsim jelent a térségre és a világra. Hook megjegyezte: "az iráni nép a saját kormányának korrupciója, rossz gazdálkodása és a külföldi konfliktusokban résztvevő terroristáknak nyújtott támogatása miatt igazi gazdasági nyomással néz szembe". Brian Hook hangsúlyozta azt is: "még több pénz az iráni ajatollahoknak azt jelenti, hogy még több pénz jut az európai országokban elkövetett gyilkosságokra". Az Európai Unió csütörtökön döntött arról, hogy 18 millió eurós, vagyis 20,7 millió dolláros segélyt ad Iránnak arra a célra, hogy kivédje az amerikai szankciók hatásait. Az Európai Unió közben változatlanul azon munkálkodik, hogy megmentse az Iránnal 2015-ben kötött, és az idén májusban Donald Trump amerikai elnök által egyoldalúan felmondott többhatalmi nukleáris egyezményt. A csütörtökön bejelentett uniós támogatás is csak egy része egy nagyobb, 50 millió eurós pénzügyi csomagnak, amelyet az Európai Unió költségvetéséből különítenek el Irán számára. John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a hét elején Izraelben tárgyalva újságíróknak elmondta: az amerikai gazdasági szankcióknak máris erőteljes hatásuk van a perzsa gazdaságra és Irán közvéleményére.