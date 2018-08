Washington szankcionálja Oroszországot a Szkripal-ügy miatt

Washington szankciókat vezet be a Szkripal-ügy miatt Oroszország ellen - jelentette be szerdán Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő.

Közleményében hangsúlyozta: az Egyesült Államok megállapította, hogy Oroszország használt ideggázt az idén tavasszal a volt orosz kettős ügynök, Szergej Szkripal és a lánya megmérgezésekor az angliai Salisburyben, ezért büntetőintézkedéseket vezet be Oroszország ellen. A Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény megsértésére utalva a közlemény leszögezte: "az Orosz Föderáció vegyi vagy biológiai fegyvert alkalmazott, megsértve a nemzetközi jogot, és halálos vegyi vagy biológiai fegyvert használt saját állampolgárai ellen". A szankciók várhatóan augusztus 22-e körül lépnek életbe, majd három hónappal ezt követően újabb szankciók várhatók, ha addig Moszkva nem ad biztosítékot arra, hogy a jövőben többé nem alkalmaz vegyi fegyvert és lehetővé teszi az ENSZ-ellenőrzést is. Az augusztus végén életbe lépő büntetőintézkedések pénzügyi és exportkorlátozásokat lesznek, a második körben várható szankciók viszont szigorúbbak lehetnek. Az NBC televízió információi szerint az is elképzelhető, hogy a szankciók második köre egyúttal a diplomáciai kapcsolatok alacsonyabb szintre szállítását hozza magával, és Washington felfüggesztheti az orosz Aeroflot légitársaság amerikai járatait, valamint korlátozhatja az orosz áruk amerikai importját.