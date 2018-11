Washington Post: Trump ki akarja rúgni a belbiztonsági miniszterét

A lap a Fehér Ház jelenlegi és volt tisztségviselőire hivatkozva - forrásait meg nem nevezve - közölte az értesüléseket. Ezek szerint Trump elégedetlen a 46 éves Nielsen munkájával, lassúnak és kevéssé hatékonynak tartja a tárcavezető migrációval, az illegális migránsok visszaszorításával kapcsolatos lépéseit. Az elnök hatékonyabb, a bevándorlás-politikáját fürgébben megvalósító vezetőt szeretne a belbiztonsági minisztérium élére - írta a The Washington Post. A lap információi szerint a személycserére néhány héten, de az is meglehet, hogy néhány napon belül sor kerül. Donald Trump a héten Nielsennel együtt tervezett a dél-Texasi határhoz látogatást, de lemondta. A The Washington Post informátorai szerint az elnök a hét végén azt mondta munkatársainak: a lehető leggyorsabban le akarja cserélni Kirstjen Nielsent, akinek menesztésén állítólag már hónapok óta töpreng. Az elnök elégedetlenségét jelzi, hogy - a lap szerint - a kabinetüléseken többször mások előtt lehordta a belbiztonsági minisztert és nem egyszer "Bushie"-nak, azaz Bush elnökhöz közelinek nevezte őt, utalva arra, hogy korábban George W. Bush elnöksége idején a Fehér Ház Belbiztonsági Tanácsában tanácsadóként dolgozott. A The Washington Post ugyanakkor megjegyezte: Trump már korábban is változtatott kulcsfontosságú személyi döntésein, és jelenleg John Kelly kabinetfőnök Nielsen megtartása érdekében lobbizik nála. A belbiztonsági minisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni a miniszter esetleges távozásáról szóló értesüléseket.