Washington a fajgyűlölők tüntetésére készül

Fehér fajgyűlölők készülnek tüntetni Washingtonban. A városban nagy a készültség. a rendőrök 400 tüntetőre és másfélezer ellentüntetőre számítanak. A demonstrációt a tavaly augusztus 11-ei, Charlottesville-i zavargások évfordulóján tartják.

Peter Newsham, a washingtoni rendőrség parancsnoka azt mondta: a megmozdulás ugyan vasárnap lesz, de a fővárosban már szombaton megerősítik a rendőri jelenlétet. A belvárosban és a Fehér Ház környékén szombat délutántól lezárnak utcákat, a környéken sok üzlet és étterem zárva tart, vasárnap pedig a rendőrök vigyáznak arra, hogy a tüntetők és az ellentüntetők egymástól elkülönítve demonstráljanak. Péntek este a főváros önkormányzat és vallási vezetők közös rendezvényt tartottak a békességet és egymás elfogadásának fontosságát hangsúlyozva, és bejelentették, hogy szombaton és vasárnap a washingtoni templomok és imaházak jó része nyitott kapukkal várja az elmélkedni vágyókat. Muriel Bowser demokrata polgármester azt mondta: "Olyan emberek jönnek városunkba, akiknek egyetlen célja a gyűlöletkeltés. Ennek tavaly sem volt értelme, és most sincs értelme. Miközben hajthatatlanul ellenezzük mindazt, amit itt hallani fogunk, tudjuk, hogy a mi felelősségünk az alkotmányban garantált szólásszabadság biztosítása és a washingtoniak és városunk megóvása." A virginiai Charlottesville-ben is megemlékeznek a tavalyi véres összecsapásokról. Ralph Northam, Virginia demokrata kormányzója szükségállapotot hirdetett a városban, és a fehér fajvédőknek nem engedélyeztek semmiféle tüntetést. A virginiai egyetemi városban tavaly az amerikai polgárháború (1860-1865) egyik alakja, a konföderációs Lee tábornok szobrának eltávolítása ellen tüntettek. A tüntetésen megjelentek a fehér fajvédők, majd a baloldali jogvédők is. Az összecsapások véres utcai harcokká fajultak, és egy fiatal nő meghalt.