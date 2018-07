Wales lehet a legnagyobb vesztese a Brexitnek

Wales lehet a pénzügyi szolgáltatási szektor számára kedvezőtlen Brexit-megállapodás legnagyobb vesztese az Egyesült Királyságban egy csütörtökön közzétett elemzés szerint. A Centre for Cities nevű kutatóközpont rangsorában Cardiff vezeti azon városok sorát, amelyek a leginkább függnek a pénzügyi szolgáltatások exportjától. A brit európai uniós tagság feltételrendszerének megszűnéséről zajló tárgyalásokkal és a kilépés miatt a brit bankokra, biztosítótársaságokra és alapkezelőkre váró lehetséges kockázatokkal kapcsolatban legtöbbször a londoni City pénzügyi központját emlegetik - hívta fel a figyelmet a Financial Times című lap, amely azonban az elemzést ismertetve arról írt, hogy Cardiff mellett, Edinburgh, Leeds és Northampton is jóval előrébb van a rangsorban a pénzügyi szolgáltatások exportjának arányát tekintve, mint a főváros. Walesben a többség az Európai Unió elhagyására szavazott a tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson, csakúgy, mint a listán szereplő városok több mint fele. A Centre for Cities előrejelzései szerint azonban a jelentős high-tech központként ismert dél-walesi folyosó lehet az egyik legnagyobb vesztese a Brexitnek. A Cardiff által exportált szolgáltatások négyötöde pénzügyi szolgáltatás, ez csaknem kétszerese a londoninak. A walesi városok közül Newport és Swansea is az első húszban szerepel a listán. Catherine McGuinness, a londoni City pénzügyi központját irányító és az elemzés elkészítésében közreműködő City of London Corporation szakpolitikai vezérigazgatója szerint a jelentés világossá teszi, hogy a legnagyobb brit városok közül több is erősen támaszkodik a pénzügyi szolgáltatásokra, és egy kedvezőtlen Brexit-megállapodást országszerte megéreznének, nem csak a fővárosban. A szakember volt az egyik leghevesebb bírálója a Theresa May kormánya által az Európai Unióval fenntartandó jövőbeni kapcsolatrendszerről két hete közzétett fehér könyvnek, amelyet "igazi csapásként" értékelt a pénzügyi szolgáltatási szektorra nézve. A kormány az áruk kétoldalú forgalmára kiterjedő szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az Európai Uniónak, a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát adó szolgáltatások kétoldalú kereskedelmében azonban a felek nem fognak a jelenlegi szinten hozzáférni egymás piacához. A fehér könyv szerint a pénzügyi szolgáltatások kétoldalú kereskedelmében a majdani szabályozás nem lesz azonos az Európai Unió biztosította passporting-rendszerrel, vagyis az uniós piacokra kiterjedő pénzügyi szolgáltatásnyújtási jogosítványok jelenlegi rendszerével, mivel ez szorosan kötődik az EU egységes belső piacához, amelyből az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnésével kilép. A brit pénzügyi központok közül csak a londoni City 1500 milliárd euró értékű befektetői vagyont kezel uniós kliensek megbízásából.