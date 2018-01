Vona tagadja, hogy Allah mellett tett volna hitet

Egy törökországi felvételt mutatott be a Mandiner. Vona tagad és azt állítja, perelni fog.

A Jobbik elnöke a Facebookon reagált. "Ócska és nevetséges hazugságnak" nevezte a cikket. Szerinte megpróbálják elterelni a figyelmet arról, hogy a "Jobbik lebuktatta a Fideszt. Rámutattunk, hogy Orbán hazudik és nem képes megvédeni Magyarországot."

Vona szerint a török egyetemisták előtt, törökül mondott beszédében „nem Allahot dicsőítem, hanem Istent, akit török nyelven történetesen így neveznek". Angolul is beszélt már Istenről, akiben római katolikusként hisz, és akit az angolok God-nak neveznek, az arab keresztények Allahnak.

Szinte minden nagyobb beszédét – például a 2016-os évadnyitót is – azzal fejezi be, hogy "Atilla unokái vagyunk. Atilla unokái pedig – a Jóistenen kívül – nem félnek senkitől" – írta Vona, aki azt is állítja, hogy jogi lépéseket tesz.