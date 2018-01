Vona: hét területen kell történelmi fordulat

A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje azt mondta: van jövőképe és terve arra, hogy mi következik választási győzelmük után. Szerinte az uralkodó társadalmi közérzet ma a félelem, s ennek kell véget vetni április 8-án. Most kell a változás, nem 4 vagy 8 év múlva – mondta. Nem tagadja el, hogy a Fidesz erő, s erőt csak erő tud leváltani, "félszívűek és féleszűek nem", főleg akik még a kormányfő fizetési listáján is rajta vannak. Vona szerint míg a baloldali pártok egymást akarják leváltani, addig a Jobbik a kormányt.

Vona szerint hét területen kell történelmi fordulatot: a biztonságban, a demokráciában, a korrupció felszámolásában, a versenyképességben, az elvándorlás megállításában, a nemzetközi presztízsben és a társadalmi összefogásban. Szerinte ma virtuális biztonság van, mindennaposak a közbiztonsági problémák és gyenge a honvédelem. Az egyenruhások anyagi és társadalmi megbecsülése mellett foglalt állást. A Jobbik elnöke azt mondta: miközben a kormány azt hangoztatta, hogy migránsmentes övezetté teszi Magyarországot, 2300 menekültet telepített be és hazugságokkal próbálja ezt magyarázni. Pártja a nemzetközi egyezmények megtartásával, "szépen csendben, hírverés nélkül, de annál határozottabban megvédi Magyarországot a migrációtól, a terrorizmustól és a kvótáktól". A kerítés is állni fog – mondta, és felvetette, hogy más határszakaszokon is meg kell építeni és önálló határőrséggel védeni. Vona elszámoltatást ígért a letelepedési kötvények ügyében, és azt mondta: azok fizessék vissza a konstrukcióban kapott pénzt és kamatait, akik részt vettek benne. A demokráciát helyre kell állítani, mert jelenleg "távolról, ácsingózva figyeljük a románokat meg a bolgárokat" – mondta Vona, és demokratikus vezetőket sürgetett a jegybank, az ügyészség és az Állami Számvevőszék élére. Szerinte ezek a vezetők ma "Orbán Viktor programjában csatolt fájlok, akik ha elkezdenek rosszul – értsd függetlenül – működni, akkor azonnal törli őket". A családi adókedvezményt, a határon túli magyarokért érzett felelősségérzetet és a költségvetési fegyelmet megtartanák. Amit meg kell szüntetni, az a korrupció – mondta, és azt gyomnövényhez hasonlítva, amelyet irtani kell, azonban Orbán kertjében "még nemesítik, ültetik is". Elszámoltatást ígért és azt, hogy felállítják a korrupcióellenes ügyészséget, továbbá elfogadják a politikusok által elkövetett bűncselekményeket súlyosabban büntető úgynevezett lex Lúdas Matyi törvénycsomagot. Vona szerint a cigányság integrációjára szánt források nem értek célt. Szerinte a Kádár-rendszer végén született cigány gyereknek nagyobb esélye volt a felemelkedésre, mint most, mert a politika abban érdekelt, hogy az érintetteket kiszolgáltatott helyzetben tartsa. Az ország ma nem versenyképes, s ennek helyreállításához egyebek mellett modern oktatás és erős vállalkozások kellenek. "Kelet-közép Európa Svájca lehetnénk, hogyha a természeti erőforrásainkkal és az itt élő emberekkel felelősen bánna a kormány" – mondta. Vona beszédében az egészségügyi alapellátás azonnali megerősítését sürgette, s azt mondta, kezdeni kell valamit a várólistákkal, a demenciával és a lakosság szörnyű fogászati állapotával. Mind az egészségügyben, mind a szociális területen dolgozóknak nagyobb megbecsülést követelt. Differenciált nyugdíjemelést szeretnének és lehetővé tennék, hogy a férfiak is nyugdíjba menjenek 40 év munkaviszony után. A családpolitikában finomhangolást tart szükségesnek azért, hogy az egyszülős családok és a mozaikcsaládok is megfelelő kedvezményekben részesülhessenek. Vona kiállt amellett, hogy a család egy férfi és egy nő szövetsége a gyermekvállalásra, s – nőellenesnek titulálva a kormányt – ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell fizetni mindenkinek. A hazai vállalkozásokkal kívánnak stratégiai szerződést kötni, őket adó-, járulék- és bürokratikus terhek csökkentésével segíteni és tiszta versenyt teremteni. Vona azt mondta: fáj neki az elvándorlás és az, hogy minden hatodik magyar gyermek külföldön születik. Mindent megtesz, hogy megállítsa a folyamatot, példaként hozva a béruniót és az otthonteremtési programot. Diplomatákkal való találkozásaira hivatkozva azt is mondta: Orbánt külföldön hírhedt figurának tartják, de nem egy megbecsült ember. Keleten pedig csak azért tartják megbízhatónak, mert "csak le kell fizetni és bármivel megbízható". Vona szerint részt kell venni az unió jövőjéről szóló vitában és meg kell erősíteni, ki kell bővíteni a visegrádi együttműködést. Szerinte nem egymás vállát kell megveregetni a Máért zárt ülésén, hanem nemzetközi szervezeteknél kell felvetni a kárpátaljai magyarok ügyét vagy a székely autonómiát. A nagyhatalmak között egyensúlyozni kell, a szuverenitásunkat meg kell őrizni – mondta. Szerinte a kormány lejáratta a nemzeti szót, ezért vissza kell adni annak jelentést. Egy új kiegyezés kell, mondta. Nem kell mindenben egyet érteni, ettől még lehet szó összetartozásról. Azt mondta: a kormány ma az emberekben lévő rosszra építkezik, szerinte azonban meg kell találni mindenkinek a "jobbik énjét", s ezt tartja küldetésének.