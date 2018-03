Volt orosz kémet mérgezhettek meg Angliában

A brit média szerint egy volt orosz kémet kezelnek súlyos mérgezéses tünetekkel az angliai Salisbury kórházában. A rendőrség annyit közölt, hogy a 66 éves férfit és 30-as éveiben járó nőismerősét eszméletlenül találták egy bevásárlóközpont előtti padon, és mindkettőjüket válságos állapotban kezelik a kórház intenzív osztályán. A rendőrség szerint még nem tudják, hogy bűncselekmény történt-e.

A férfi a brit hírszerzés, az MI6 volt orosz ügynöke, Szergej Szkripal. Az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese állítólag tíz éven át dolgozott a brit szolgálatnak, Nyugat-Európában tevékenykedő orosz ügynökök tucatjait leplezte le, és a moszkvai vádak szerint 100 ezer dollárt kapott az MI6-től. Szkripalt 2006-ban Oroszországban 13 év fegyházra ítélték, ám 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcserével Nagy-Britanniába távozott. Az Oroszországból Amerikába tartók repülője egy időre megállt a brit királyi légierő Brize Norton-i támaszpontján, ahol a gépből többen kiszálltak. Állítólag Szkripal is köztük volt, bár ezt hivatalosan azóta sem erősítették meg. A rendőrség szerint egyelőre nem tudni, hogy a férfi és a nő mitől betegedtek meg, de "komoly incidensnek" minősítették az esetet. A The Daily Telegraph szerint arra gyanakodnak, hogy Fentanyltól, egy fájdalomcsillapítókhoz használt, rendkívül erős hatású szintetikus szertől lettek rosszul. A területet, ahol megtalálták őket, kordonnal zárta le a rendőrség. Szemtanúk szerint a helyszínt védőöltözetet viselő egységek nagynyomású vízsugárral tisztították. A brit média az esetet a Litvinyenko-gyilkossággal állítja párhuzamba. Alekszandr Litvinyenkót, az orosz titkosszolgálat, az FSZB egykori alezredesét, aki szembefordult az orosz kormánnyal és 2000-ben Londonba emigrált, 2006 novemberében, hatalmas adag polónium 210-es izotóppal ölték meg. A mérgező anyagot a Scotland Yard szerint Litvinyenko teájába csempészték a nyugat-londoni Millennium Hotel bárjában, ahol a volt FSZB-tiszt két egykori ügynöktársával, Andrej Lugovojjal és Dmitrij Kovtunnal találkozott. Nagy-Britanniában 2007-ben hivatalosan vádat emeltek a hazájában később parlamenti képviselővé választott Lugovoj ellen, és kérték kiadatását, ám ezt Moszkva megtagadta. Ezt diplomaták kölcsönös kiutasítása követte, és a két ország kapcsolatai azóta is mélyponton vannak.