Völner: Soros hálózatát jellemzik maffiamódszerek

Völner Pál szerint "Soros zsoldosai gyakran érzik magukat törvények felettinek, emellett azon vannak, hogy megbízójuk kénye-kedve szerint megpróbálják alakítgatni is a jogrendszert". A milliárdos spekulánsnak megvannak az emberei a hazai törvényhozásban és az Európai Parlamentben is, és hálózata az igazságszolgáltatásban dolgozókra is "rendszeresen megpróbál nyomást gyakorolni" – mondta az államtitkár.

A kormány mindent megtesz ennek megakadályozására, ezért is született meg a "Stop Soros" törvénycsomag-javaslat. Völner szerint ha a Helsinki Bizottság ügyvédei olyan tevékenységet végeznek, amelyet a magyar törvények tiltanak, akkor velük sem tesz majd kivételt egyik hatóság sem. A törvénycsomag-javaslat szerint regisztrációra és illetékfizetésre köteleznék az illegális migrációt segítő szervezeteket. Vannak olyan szervezetek, amelyek nem regisztráltak, de ebben az esetben sokkal enyhébb szankciórendszer érvényesül. Azok ellen viszont az ügyészség eljárást indíthat, akik a külföldi finanszírozást sem vallották be a bíróságon – mondta Völner. Az államtitkár szerint a "Stop Soros" törvénycsomag-javaslat a nemzetközi normákat nem sérti, betartható, de egyúttal megfelelő szankciókat is tartalmaz. Azt mondta: az elmúlt évek történéseit, illetve Soros legutóbbi megnyilvánulását figyelembe véve nincs kétségük afelől, hogy a törvénycsomagot az uniós bíróságokon, fórumokon megtámadják majd. Miután például kvótaügyben is "igen kreatív volt az Európai Bizottság", azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen. Az IM államtitkára szerint a "magyar kormányt maffiázó Soros György úgy jár be az EB elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez, mint más a rokonaihoz". Völner azt mondta, Soros "maffiakormánynak nevezte az Orbán-kabinetet", holott "épp az ő szervezeti hálója emlékeztet maffiaműködésre". Az államtitkár szerint ezt igazolja az is, hogy minden átláthatóság ellen folyamatosan tiltakoznak, és "a hallgatás törvénye is épp a maffia sajátja". Az Európai Bíróság döntése szerint nem lehet pszichológiai teszteket alkalmazni a menekültügyi eljárásban. Erről az államtitkár azt mondta: ez akár kiskaput is jelenthet, és ez is újabb bizonyíték a "Soros-szervezetek" brüsszeli lobbitevékenységére. Ebben az ügyben is a "Soros-hálózathoz tartozó Helsinki Bizottság" járt el, mint például a hazánkat perlő két bangladesi migráns ügyében – mondta az államtitkár. A kvótaügy bírósági szakaszba lépése után egy nagyjából másfél éves folyamat elején tartunk – mondta Völner, aki kizártnak tartja, hogy az országgyűlési választások előtt ítélet szülessen. Az államtitkár szerint a peres ügyet nem befolyásolhatja, hogy most már Thomas de Maiziere német belügyminiszter sem erőltetné a kötelező kvótát. Ha megint azzal a trükkel próbálkoznának, hogy a belügyminiszterek tanácsán verjék át a kötelező kvótát, akkor akár kialakulhat egy blokkoló többség – mondta Völner.