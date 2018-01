Visszatámadnak a kurdok: négy török katonával végeztek

A Ria Novosztyi orosz hírügynökségen megjelent értesülés szerint a török katonákat akkor ölték meg, amikor szíriai területre próbáltak behatolni. A tévécsatorna közölte, hogy a kurd harcosok és a török katonák közötti összecsapás a YPG uralta egyik határ menti település mellett bontakozott ki. Úgy tudni, a megölt katonák török különleges egységek fedezete mellett hatoltak be a térségbe. Korábban az Anadolu török hírügynökség számolt be arról, hogy a török hadsereg különleges alakulatait telepítették a Szíriával határos déli fekvésű Hatay tartomány Kirikhan és Hassa városainak térségébe. Nurettin Canikli török védelmi miniszter pénteken az A Haber török kormányközeli televíziónak adott interjújában kijelentette: a török tüzérség elmúlt napokban leadott lövéseivel "gyakorlatilag megkezdődött" a YPG ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térsége elleni hadművelet. Arra a kérdésre, hogy a szíriai határ átlépésére mikor kerül sor, a tárcavezető úgy válaszolt: "lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, vagy talán még az este". Ankara a törökországi kurd szeparatistákhoz hasonlóan az Észak-Szíria túlnyomó részét ellenőrző YPG-t is terrorszervezetnek tartja. Damaszkusz csütörtökön óva intette Törökországot az afríni hadművelettől, mondván, a szíriai légvédelem készen áll arra, hogy megsemmisítse a Szíria légterébe behatoló török légi célpontokat. A YPG 2012-ben szerezte meg Afrínt a szíriai kormányerők visszavonulásával. Az NTV információi alapján a területen korábban 200 ezren éltek, de a menekültek által ez a szám mára 500 ezerre nőtt. A lakosság mintegy felét arabok, a fennmaradó hányadot főként kurdok, kisebbrészt pedig türkmének teszik ki. Az YPG nagyjából 10 ezer milicistája állomásozik Afrínban.