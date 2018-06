Visszakapták a pénzüket a katalánok

A spanyol kormány feloldotta a katalán kormányzat pénzügyi felügyeletét – jelentette be Isabel Celaá kormányszóvivő az új szocialista kabinet első ülése után. A fokozott kontrollt tavaly szeptemberben rendelte el Mariano Rajoy konzervatív kormánya: Barcelonában minden kiadáshoz a spanyol pénzügyminisztérium jóváhagyására volt szükség.

Madrid szerint így akarták elérni, hogy a katalán kormány egyetlen eurónyi közpénzt se fordíthasson illegális tevékenységre, a függetlenségi népszavazás megrendezésére, illetve a szeparatizmus népszerűsítésére. Celaá szerint az új kormány intézkedése a politikai rendezés gesztusa, és abban bíznak, hogy az jól fog működni. Pedro Sánchez kétoldalú találkozóra készül Quim Torra katalán elnökkel és Spanyolország mind a 17 autonóm közösségi elnökével. Ennek időpontja még nem ismert. A szóvivő az ország fő problémájának a területi integritás kérdését nevezte, de ennek orvoslása mellett szükségesek a szociális intézkedések is. "Meggyőződésünk, hogy a spanyol társadalom megszenvedte a krízist, látta, hogy elvonták azokat a szociális jogokat és vívmányokat, amelyek korábban élvezett.(...) Azért fogunk dolgozni, hogy ezeket visszaállítsuk" – mondta, de nem konkretizálta a várható lépéseket. Celaá szerint az új kormánynak nagyon fontos, hogy Európa lássa, Spanyolország elkötelezett az európai célok mellett. Sánchez az első kormányülés alkalmából nyílt levelet intézet kormányának tagjaihoz, amelyben sürgős és óvatos munkát kért minisztereitől, mert a kormányzati ciklus 2020-ig tart. Azt is kérte, hogy döntéseiknél tartsák szem előtt a gazdasági és költségvetési stabilitást. Még miniszterelnökké választása előtt megígérte, hogy tiszteletben tartja az előző kormány által tető alá hozott idei büdzsét. Az új kormány tagjai csütörtökön tették le hivatali esküjüket. A 17 tagú kabinet 11 minisztere nő, ezzel a spanyol történelem során először alakult olyan kormány, amelyben többségben vannak a női miniszterek. A spanyol kormány komoly kihívás elé néz, mert a szocialista pártnak 84 mandátuma van a 350 fős törvényhozásban, vagyis jelentős kisebbségben vannak ahhoz, hogy elképzeléseiket más pártok együttműködése nélkül meg tudják valósítani. A Spanyolországot hat és fél éve irányító Rajoyt múlt pénteken váltotta le a parlament a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) által benyújtott bizalmatlansági indítvány alapján, miután pártját, a konzervatív Néppártot (PP) korrupció miatt marasztalta el első fokon a bíróság.