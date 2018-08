Visszademokratizálnák az orosz választási rendszert

Ella Pamfilova szerint a "helyhatósági szűrő" intézménye rosszhiszemű eszközként használható fel a politikai konkurenciaharcban. A 2012-ben, részben az előző évi parlamenti választásokon elkövetett csalások kiváltotta tiltakozások miatt - bevezetett eljárás lényege, hogy regionális vagy városi vezetői választások idején az aspiránsoknak a helyi képviseleti szervek képviselőinek 5-10 százalékától támogató kell aláírást beszerezniük a hivatalos jelöltté válásukhoz. Szakértők többször bírálták a "szűrőt" a visszaélések és az adminisztratív nyomásgyakorlás lehetősége miatt.

A szeptember 9-én tartandó moszkvai polgármester-választás 32 jelöltaspiránsa közül például a július 4-i határidőre mindössze öten jutottak át a "szűrőn". A hivatalban lévő, független jelöltaspiránsként elindult Szergej Szobjanyin polgármester mellett Ilja Szviridov (Igazságos Oroszország, a fővárosi Taganszkij kerület vezetője), Mihail Gyegtyarjov (Oroszországi Liberális Demokrata Párt, parlamenti bizottsági elnök), Vagyim Kumin (Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, üzletember) és Mihail Balakin (a Városlakók Szövetsége, építkezési vállalkozó) tudta leadni a moszkvai választási bizottságnak a támogatottságukat bizonyító aláírásokat. Polgármester-jelöltként való bejegyeztetését csak olyan aspiráns volt jogosult kérelmezni, akinek a fővároshoz tartozó 146 kerület és település közül legalább 110-nek az önkormányzati testületéből fel tudta mutatni legalább egy helyi képviselő támogatását. A kormányzó Egységes Oroszország párt támogatását élvező, de függetlenként rajthoz állt Szobjanyinnak emellett a lakosságtól is be kellett gyűjtenie mintegy 40 ezer támogató aláírást. A pártjelöltek ugyanakkor mentesültek a lakossági aláírásgyűjtés alól.

Az ellenzéki Polgári Kezdeményezés színeiben rajthoz állt Dmitrij Gudkov bejegyzését júliusban elutasította a moszkvai választási bizottság, mert 110 helyett csak 76 helyi képviselő bizalmát nyerte el, ráadásul csak 63 kerületből. Gudkov ezért pert indított a "helyhatósági szűrő" intézménye ellen. Több jelöltaspiráns már korábban elismerte hogy képtelen átmenni a "szűrőn", a Népi Szabadság Párt (Parnasz) pedig a számára reménytelennek tűnő eljárás miatt nem is kívánt a jelöltállítással bajlódni. Az ellenzéki jelöltek sikertelenségének objektív oka, hogy a 146 moszkvai kerület közül csak 62-ben vannak független képviselők. Szeptember 9-én egyébként az Oroszországi Föderáció 19 alanyának - köztük a főváros Moszkvának - az élére választanak vezetőt, 16 régióban a helyi törvényhozás összetételéről szavaznak, az Állami Duma (parlamenti alsóház) négy képviselői körzetében pedig pótválasztást tartanak.