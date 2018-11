Vezetőváltás a New Wave Media Group élén

Matolcsy Ádám 2018. december 1-ei hatállyal lemond a New Wave Media Group (NWMG) vezetői tisztségéről, utódja Gosztonyi Balázs lesz. Gosztonyi több mint 4 éve dolgozik a cégcsoportnál: korábban az operatív igazgatói tisztséget töltötte be, jelenleg pedig a teljesítménykontrolling és az akvizíciós területek tartoznak hozzá.

Matolcsy Ádám 2017-től irányította a médiavállalatot, korábbi szándékainak megfelelően pedig most adja át a vezetői tisztséget – írja az Origo. Célja, hogy olyan szakmailag tapasztalt és megbízható vezetőnek adja át az irányítást, aki a cégcsoport jelenlegi szellemiségét és alapértékeit szem előtt tartva tudja biztosítani annak fejlődését. Gosztonyi Balázst a cégnél eltöltött hosszú ideje, a szakmai megbecsülése, valamint a rendszerszintű vállalatirányítási tapasztalata tette alkalmassá a pozíció elnyerésére. A cégcsoport Matolcsy Ádám vezetése alatt több hosszú távú projektet is elindított, ebben az időszakban akvirálta az Evomediát is, amellyel az ország legnagyobb online média értékesítési háza jött létre.

Az új vezető célja, hogy a cégcsoport elérésben és teljesítményben is tovább tudjon növekedni a következő időszakban: ennek megvalósításához a szolgáltatási funkciók kibővítése, illetve a technológiai fejlesztések fognak a középpontban állni. A termékek és a platformok közötti forgalomterelésben rejlő lehetőségekre is nagyobb hangsúlyt kíván helyezni, elősegítve ezzel azok egyéni és együttes fejlődését egyaránt. A New Wave Media Group saját termékei többek között az Origo, Life, Origo Sport, Newsfeed, Travelo, GPHírek, Investor, Üzletrész, SHE, VS internetes oldalak, valamint a Freemail levelezőrendszer, a ReBlog blogszolgáltató, a Videa videós platform és a Köpönyeg időjárásportál is. Emellett a cégcsoporthoz tartoznak a Life TV és Ozone TV televíziós csatornák, illetve több egyéb médiatermék értékesítési feladatainak ellátása is. A vezetőváltás 2018. december első napjával hatályos.