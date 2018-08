Vége a Turnbull-kormánynak

A kormányzó párt vezetője egyben a kormányfő is Ausztráliában. Morrison elődje, Malcolm Turnbull egy hatalmi harcot követően volt kénytelen lemondani pártvezetői tisztségéről. Turnbull nem jelöltette magát ismét a pártelnöki tisztségre, és nem is vitatta a párton belüli szavazás eredményét. Hárman szálltak ringbe a párt vezető pozíciójáért. Morrison mellett Julie Bishop ausztrál külügyminiszter és Peter Dutton volt belügyminiszter is jelöltette magát. Morrison 45 szavazattal nyert Dutton ellenében, aki 40 támogató voksot tudott szerezni magának. Az elmúlt napokban tucatnyi miniszter nyújtotta be lemondását, miután Malcolm Turnbull egy ellene kezdeményezett pártbéli bizalmi szavazáson legyőzte kihívóját, a liberálisok befolyásos jobboldali szárnyát vezető Peter Duttont, aki a keddi voksolást követően távozott hivatalából. A lemondási hullámot látva Turnbull közölte, hogy hajlandó eleget tenni Dutton kérésének, és péntek délben újabb pártbeli bizalmi szavazást kezdeményez önmaga ellen, amennyiben a Liberális Párt legalább 43 törvényhozója ezt kéri tőle. A kormányfő ugyanakkor jelezte: nem indul a pártvezetői tisztségért és a parlamentből is távozik, ha sor kerül a voksolásra. A Liberális Párt a kormányzó jobbközép koalíció nagyobbik tagja. Amennyiben Turnbull lemond képviselői mandátumáról, úgy a parlamenti helyért időközi választást kellene tartani. A voksolás elvesztése viszont azzal fenyeget, hogy a jobbközép koalíció elveszítheti egymandátumos többségét a képviselőházban még a 2019 májusában tartandó parlamenti választások előtt. Közvélemény-kutatások az ellenzéki ausztrál Munkáspárt előnyét mutatják. Ausztráliának 2007 óta hat miniszterelnöke volt, és egyikük sem töltötte ki teljesen megbízatását. Turnbull 2015 szeptembere óta kormányozta Ausztráliát.