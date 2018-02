Varsó: nem lesz szankció Lengyelországgal szemben

A magyar Országgyűlés Lengyelországgal szolidaritást vállaló határozata azt mutatja, hogy szó sem lehet uniós szankcióról Lengyelországgal szemben – reagált a budapesti döntésre Beata Mazurek, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) szóvivője. A határozatban az Országgyűlés felszólította a magyar kormányt: álljon ki Varsó mellett az unió 7. cikke szerinti eljárás során. "Nagyon örülök a magyar Országgyűlés határozatának, mert ez egyértelműen megmutatja, hogy Lengyelországgal szemben semmilyen szankció nem jön számításba" – mondta a PiS szóvivője. A kérdésre, hogy hasonló határozatokat más uniós tagállamoktól is reméli-e, Mazurek azt mondta: az EU-ban mindenfajta érdekek mérlegelése zajlik, így nem lehet tudni, más országok is kiállnának-e Lengyelország mellett. Az országgyűlési döntésre Marek Kuchcinski lengyel alsóházi elnök is reagált. A Twitteren azt írta: a határozat arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy ne támogasson olyan javaslatot, amely "korlátozná Lengyelország uniós tagságból eredő alapvető jogainak gyakorlását". Az Európai Bizottság tavaly december 20-án bejelentette, hogy megindította Lengyelországgal szemben az európai uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárást a vitatott igazságügyi reform miatt. A 7. cikk alkalmazása többlépcsős folyamat, amely végső soron odavezethet, hogy a tagállamok kormányait tömörítő tanács felfüggeszti Lengyelországnak az uniós szerződésből fakadó bizonyos jogait, akár Varsó szavazati jogát is, ami gyakorlatilag kizárást jelent a tanács döntéshozatalából. A folyamatban a konkrét szankciókról szóló végső döntéshez minősített többség kell ugyan, ám ezt megelőzően annak megállapításához, hogy valóban súlyosan és tartósan sérülnek az uniós alapértékek, teljesen egyhangú állásfoglalásra van szükség a tagállamok között, vagyis minden tagállamnak vétójoga van. A 7. cikket még soha nem alkalmazták az EU történetében.