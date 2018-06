Vámuniót hoz létre Koszovó és Albánia, a pristinai parlament szerda késő este pedig jóvá is hagyta az erről szóló megállapodást - számolt be róla a koszovói sajtó csütörtökön. A megállapodás értelmében Koszovó és Albánia azonos vámokat vet ki a más országokból származó azonos termékekre, a két ország között pedig megszűnik a vámkötelezettség. Emellett a képviselők jóváhagyták azt a határozati javaslatot is, amely megszüntetné az ellenőrzést a két ország határán. A javaslattevők szerint ez nem azt jelenti, hogy megszűnne a határ, csupán megkönnyítenék az emberek közlekedését a két ország között. A koszovói szerb kisebbségi képviselők szerint a vámunió azért elfogadhatatlan, mert előrevetíti a két ország teljes egyesülését, vagyis a korábban sokszor bírált Nagy-Albánia-eszme megvalósulását. Az elképzelés egy országban egyesítené az Albániában, Koszovóban, Macedóniában és Görögországban élő albánokat, és ehhez szeretne csatlakozni a dél-szerbiai Presevo-völgyben élő albán kisebbség is. Koszovó 2008-ban vált függetlenné Szerbiától, de Belgrád továbbra is a sajátjának tekinti a többségében albánok lakta területet. Zorana Mihajlovic, a szerb kormány alelnöke csütörtökön elítélte a vámunióra vonatkozó elképzeléseket, és kijelentette, a szerb intézmények reagálni fognak a történtekre. Azt azonban nem részletezte, hogy milyen lépésekre lehet számítani.