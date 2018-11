Vámegyüttműködéssel maradhatna nyitva az északír határ

Az EU immár hajlik arra, hogy a kilépési megállapodásban kötelező jogi erővel szerepeljen az Egyesült Királyság egészére kiterjedő majdani vámegyüttműködési megállapodás koncepciója – írja a The Sunday Times. Így nem lenne szükség az Európai Bizottság által javasolt pótmegoldásra, amely Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi országrészétől eltérő vámjogi szabályozás alá vette volna azért, hogy az Ír-szigeten ne állítsák vissza a határellenőrzést.

A lap értesülései szerint a konzervatív brit kormány keményvonalasai miatt szerepelne a megállapodásban egy ún. kilépési záradék is. Az arról szólna, hogy az Egyesült Királyság nem maradna örökre a vámegyüttműködési partnerségben. A Brexit-tárgyalások egyik fontos és megoldatlan kérdése, hogyan lehet elkerülni a határellenőrzés újbóli bevezetését Észak-Írország és az Ír Köztársaság között. A 499 kilométeres határon már évek óta nincs ellenőrzés, ám a Brexit után ez lesz az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatára. Az EU még februárban azt javasolta, hogy Észak-Írország és Írország alkosson közös vámszabályozási térséget azután, hogy lejárt a Brexit átmeneti időszaka. Ez biztosíthatná, hogy a határellenőrzés visszaállítása nélkül sem sérüljön az EU vámuniójának integritása. Ezt London kezdettől fogva elutasította. A brit kormány szerint ez csorbítaná az Egyesült Királyság integritását, mivel más vámszabályozási rendszer lenne érvényes Észak-Írországban, mint Nagy-Britanniában. Észak-Írország nem része Nagy-Britanniának – amely Angliából, Walesből és Skóciából áll –, de vele együtt alkotja az Egyesült Királyságot. A brit kormány javaslatcsomagja közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabálygyűjtemény kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha az Egyesült Királyság egésze és az EU "kombinált vámtérséget" alkotna. Ezt viszont az EU nem fogadta el, mert a közös vámtérség részleges mivolta az EU egységes piacának és vámuniójának integritását kezdené ki. A The Sunday Times értesülései szerint a formálódó kompromisszum egyik fő elemeként az EU már hajlandó lenne arra, hogy az áruforgalom vámkezelését nem Írország és Észak-Írország határán, hanem a gyárakban, üzletekben lehessen elvégezni. A ír-északír határ fizikai ellenőrzésének teljes megszüntetése az észak-írországi megbékélési folyamat egyik legnagyobb vívmánya. Sokan tartanak attól, hogy ha a Brexit miatt vissza kellene állítani az ellenőrzést, akkor az erőszak is kiújulna Észak-Írországban.