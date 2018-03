Választás 2018: újabb határidők járnak le

A Nemzeti Választási Iroda összesítése szerint eddig csaknem 60 ezren regisztráltak. A legtöbben német (32 706), illetve roma (19 485) nemzetiségiként kérték regisztrációjukat, a horvátoknak 2131 regisztráltjuk van, a többi nemzetiségi száma kétezernél is kevesebb volt egy nappal a határidő lejárta előtt. A határidő (és a névjegyzékbe vételek) lezárulta után derül ki, lesz-e bármelyik nemzetiségnek esélye arra, hogy kedvezményes mandátumot szerezzen az országgyűlési választáson. A nemzetiségek ugyanis - ha elegendő szavazat érkezik a listájukra április 8-án - szavazati joggal rendelkező képviselőt is küldhetnek az Országgyűlésbe, kedvezményes mandátumot szerezve az országos listáról. Ehhez a pártok listás mandátumszerzéséhez szükséges szavazatszám negyedére van szükség. Négy éve 22 022 szavazatra lett volna szükség ahhoz, hogy egy nemzetiségi önkormányzat kedvezményes mandátumot szerezzen, de magasabb választási részvétel esetén a kedvezményes mandátumhoz is több szavazat kell. Ha a határidő lejártáig nem történik jelentős változás a regisztrált nemzetiségek számában, akkor egyedül a német nemzetiségnek lesz esélye arra, hogy - amennyiben nem lesz lényegesen nagyobb a választási részvétel, mint négy éve - szavazati joggal rendelkező képviselőt küldjön az új parlamentbe. A többi nemzetiségnek várhatóan szavazati joggal nem rendelkező szószólója lesz az új parlamentben. Ehhez mindössze egyetlen, április 8-án a listájukra leadott érvényes szavazat is elegendő lesz.