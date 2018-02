Választás 2018: küldik az értesítőket

Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az országgyűlési választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 9-i névjegyzéki állapotnak megfelelően pénteken kezdődött meg, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb február 19-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevet, születési nevet, születési időt és a lakcímét tartalmazza. Azok, akik korábban már regisztráltak nemzetiségi választópolgárként az országgyűlési választásra, ezt az információt is megtalálják az értesítőjükön. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Ez azért fontos, mert a 2014-es voksoláshoz képest – amikor 10 382 szavazókör volt –, az idén már csak 10 286 szavazókör lesz, vagyis sokan lesznek olyanok, akik nem a megszokott szavazókörükben voksolnak. A jelölteknek a választási irodák által kiadott ajánlásgyűjtő íveken kell az induláshoz szükséges támogató aláírásokat összegyűjteniük. Azoknak, akik nem nagykorúak, de az április 8-ai választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.

