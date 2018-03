Választás 2018: Karácsony szerint a kormány csak hazudni tud

A politikus budapesti sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy a Fidesz két dolgot tud csak csinálni; fenyegetni és hazudozni. Elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök nagypénteki interjújában bejelentette, listázzák a magyar állampolgárokat, és megerősítette azt, hogy aki nincs a kormánnyal, az a kormány ellen van. Karácsony Gergely szerint mint Orbán Viktor legesélyesebb kihívójáról, róla is csak hazudoznak. Közölte, cáfolja ezeket a hazugságokat, helyreigazítást kér és személyiségi jogi pereket indít. Nem akarom lebontani a kerítést - ismertette a politikus az első cáfolatot. Hangsúlyozta, az MSZP-Párbeszéd elfogadja a kerítést, amely Magyarország határvédelmének fontos eszköze. Karácsony Gergely közölte, nem támogatják a kötelező betelepítési kvótákat és a Magyarországra történő gazdasági bevándorlást, betelepítést. Hozzátette: akkor sem támogatják a betelepítést, ha az laktanyákban, vagy magánlakásokba történik. Rámutatott, a menekültválság idején a Fidesz-kormány szállásolt el laktanyákba menekülteket. A miniszterelnök-jelölt cáfolta azt is, hogy zuglói polgármesterként támogatta volna a kerületi iszlám imaterem létrehozását. Hangsúlyozta, vallásgyakorlási kérdésben az önkormányzatnak nincs hatásköre. Hozzátette azt is, a fővárosban 12 ehhez hasonló vallási közösség működik, a zuglói ezek közül a legkisebb, a többi 11 fideszes vezetésű kerületben működik. A zuglói lakásrendelet nem teszi lehetővé, hogy magyarországi lakcímmel rendelkező, de nem magyar állampolgárok önkormányzati bérlakást kaphassanak - cáfolta az ezzel ellentétes híreket, jelezve, az ő polgármestersége idején módosították így a szabályokat. Karácsony Gergely közölte, soha nem mondott olyat, hogy jobban utálja az MSZP-t, mint a Fideszt. Minden alapot nélkülöző hazugságnak nevezte, hogy a Karácsony-kormány fizetőssé tenné az egészségügyet - hangoztatta, elmondva azt is: az a célja, hogy a gazdag és a szegény emberek egészségügye ne különbözzön és a fizetős egészségügyet felszámolják. Cáfolta azt is, hogy kormányon adóemelést terveznek. Az MSZP-Párbeszéd jelöltje szerint olyan adóátrendezésre készülnek, amely a választópolgárok 90 százalékának adócsökkentést jelent. Ahol növelni kell az adókat, azok a multinacionális cégek, amelyeket Orbán Viktor folyamatosan ócsárol, de mégis valóságos adóparadicsommá tette számukra Magyarországot - mondta. Karácsony Gergely szerint a magyar gazdaság nem növekszik, az elmúlt években a gazdasági növekedés mértéke éppen hogy elérte annak a szintjét, amennyi uniós pénz érkezett az országban. A kelet-közép-európai országok elhúznak Magyarország mellett, az ország leszakadóban van - tette hozzá. Több kérdést is kapott arról, hogy egy tévéinterjúban azt mondta, kedden és szerdán a fontos körzetekben érdemi bejelentések lesznek a visszaléptetésekről. Karácsony Gergely türelmet kért, majd azt mondta, a Jobbik kategorikusan elzárkózik az egyeztetésektől, ezért vele nem tárgyalnak. A demokratikus ellenzéki pártok oldalán azonban van még teendő - mondta. Arra a kérdésre, hogy Juhász Péter, az Együtt elnöke azt mondta, Csepelen nem lépnek vissza, Karácsony Gergely azt mondta, a következő napokban tárgyalni fog és húsvét után azt gondolja, lesz érdemi előrelépés. Egy másik kérdésre, mi változott azóta, hogy Molnár Gyula MSZP-elnök a héten azt mondta, nem kezdeményeznek további tárgyalásokat és visszaléptetések sem várhatók, a miniszterelnök-jelölt közölte, a választók jogos igénye, hogy azokat az ügyeket rendezzék, amelyek sokak kedvét elveszik a választástól. Például a Belváros egy olyan választókerület, ahol kell egy, a mostaninál megnyugtatóbb megoldás - mondta. Arra a kérdésre, hogy Csepel is ilyen kerület-e, azt mondta, ezeket az ügyeket csak csomagban és nem a nyilvánosság előtt lehet kezelni. Kérdezték arról is, hogy egy, a Magyar Nemzet birtokába került hangfelvétel szerint fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke. A politikus szerint nincs annál visszatetszőbb, mint amikor saját vezetőik lopják meg a romákat. Hozzátette: Farkas Flórián és bandája súlyos károkat okoz saját közösségének, április 8-a után azonban olyan kormányzás indul meg, amikor nem ellopják a romaintegrációra szánt pénzeket, hanem ezeket az uniós forrásokat valóban erre a célra fordítják. Arra a felvetésre, hogy árnyékkormányában több Soros Györgyhöz köthető ember is van, a miniszterelnök-jelölt közölte, Magyarország miniszterelnöke egykori Soros-ösztöndíjas, "ennél nagyobb Soros-ügynököt a politikában nem tudok elképzelni". Kérdezték arról is, mit szól testvére Echo TV-nek adott nyilatkozatához, illetve hogy a testvére úgy gondolja, hogy önkormányzati vezetőnek jó, de miniszterelnökként nem tudja őt elképzelni. Karácsony Gergely úgy felelt, az teljesen természetes dolog, hogy egy családon belül különböző politikai vélemények vannak. Hozzátette: a bátyját nagyon szereti, véleményét tiszteli. "Mélyen megvetem azt a politikát, amely politikai kérdést csinál abból, hogy testvérek másféleképpen gondolkodnak politikáról" - fogalmazott.