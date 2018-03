Választás 2018: ilyen a speciális jogorvoslat

Alkotmányjogi panasszal fordulhat az az Alkotmánybírósághoz (Ab) egyedi ügyben érintett magánszemély vagy szervezet, ha a bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán megítélése szerint sérült az alaptörvényben biztosított joga, de lehet az alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben is az Ab-hez fordulni, valamint akkor, ha a jogsérelem az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be. Ha az Alkotmánybíróság a jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét megállapítja, teljesen vagy részben megsemmisíti azt, ha pedig a bírói döntés alaptörvény-ellenességét állapítja meg, a döntést semmisíti meg. A helyi választási iroda vezetőjének (hvi) a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a határozat közzétételének időtartama alatt lehet fellebbezést benyújtani, amelyet a területi választási iroda (tvi) vezetője a beérkezést követő három napon belül bírál el, és vagy módosítja a szavazóköri beosztást vagy elutasítja a fellebbezést. A területi választási iroda vezetőjének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat is speciális: a helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15. napon lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a hvi vezetőjéhez kell benyújtani, aki legkésőbb a beérkezést követő napon dönt: ha a fellebbezésnek helyt ad, módosítja a névjegyzéket, ha elutasítja, akkor felterjeszti a járásbírósághoz, amely 3 napon belül, de legkésőbb a szavazás napját megelőző napon dönt. Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a névjegyzéket a döntésnek megfelelően módosítani kell. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése elleni fellebbezést az NVI elnökéhez kell benyújtani, egyebekben a határidők ugyanazok, mint a helyi választási iroda eljárásánál. Ha az NVI vezetője a kérelemnek helyt ad, módosítja a központi névjegyzéket, ha a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez. A jelöltek, listák sorrendjét megállapító választási bizottsági döntés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak, az a szavazólap jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen csak bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani, a jogorvoslati határidő egynapos. A felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) esetén a Kúria bírálja el, legkésőbb a kérelem felterjesztését követő napon. A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, azt csak a választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt lehet jogorvoslattal megtámadni. A választási bizottság eredményt megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, illetve a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva lehet fellebbezést benyújtani. Ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára hivatkozva adtak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámolásával lehetséges, a fellebbezést elbíráló bizottság, illetve a felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámolni. Ebben az esetben az elbírálásra rendelkezésre álló határidő 6 napra nő. Ha választási szerv (bizottság, iroda) eljárási kötelességének határidőben nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított 3 napon belül megállapítja a jogszabálysértést, és a mulasztót az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja, vagy meghozza az elmulasztott döntést. Ha az NVB nem tesz eleget eljárási kötelességének határidőben, a Kúria - szintén háromnapos határidővel - soron kívüli eljárás lefolytatására utasítja a bizottságot. Az NVB bírálja el a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogást, ha országos terjesztésű az adott médium. A körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatás (portálok) vagy nem országosan terjesztett sajtótermék esetében a kifogást a médiatartalom-szolgáltató székhelye szerinti országgyűlési egyéni választási bizottság bírálja el. Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, a választási eljárást vagy annak jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti, továbbá kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét tegye közzé. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításakor az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató típusát, lefedettségét, a jogsértéssel érintett sajtótermék típusát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.