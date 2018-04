Választás 2018: az LMP összetartó nemzetet akar

Gyűlöletkeltés helyett összetartó nemzetet szorgalmazott vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján Ungár Péter, az LMP országos elnökségének tagja, kijelentve, "történelmi mélypontra ért" a Fidesz "gyűlöletpropagandája", és bírálta a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének kolozsvári videóját is.

Nagypénteken Magyarország miniszterelnöke több mint kétezer embert fenyegetett meg azzal, hogy kijelentette, ők az állam ellenségei, listán vannak - mondta Ungár Péter. "A teljesen értelmezhetetlen, hömpölygő embertömegről szóló" kormányzati plakátok pedig szintén "azt mutatják, hogy a gyűlöletkeltésben nincs megállás" - mondta. Jelezte, utóbbi ügyben a Nemzeti Választási Bizottság elutasította beadványukat, így most a Kúriához fordulnak. Emlékeztetett: Szél Bernadett kérte az Alkotmányvédelmi Hivataltól, hogy számoljanak be erről, ha tényleg vannak listák "a kétezer állítólagos Soros-ügynökről". Az ellenzéki politikus arról is szólt: felháborítónak tartják, hogy a DK kolozsvári videója "az erdélyi magyarokkal szemben keltett gyűlöletet a kampányban". Annak külön örülnek, hogy pár nappal a történtek után elérte az egymilliós támogatottságot, így az Európai Bizottság elé kerül a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Minority Safepack nevű kisebbségvédelmi kezdeményezése - tette hozzá. Az LMP arra készül, hogy ha erős felhatalmazást kap a választáson, és részt vehet a kormányzásban, akkor 15 millió magyar kormányzásában tud részt venni. Szél Bernadett 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni, nem pedig gyűlöletkeltéssel és az emberek egymás ellen fordításával szeretne kormányozni - fogalmazott Ungár Péter.