Választás 2018: az LMP nem a multikat támogatná

Kiemelte, a magyar munkavállalók 70-80 százaléka kkv-ban dolgozik, amelyek Magyarországon tartják a profitot. Magyarország ezért akkor lesz erős, ha erős kkv-k lesznek, az LMP pedig ezért dolgozik majd - jelentette ki. Az intézkedésekről szólva elmondta, megemelnék a kkv-k esetében a munkahely-teremtésre fordítható összeget, mivel jelenleg egy multinacionális cég körülbelül tízszer nagyobb támogatást kap egy munkahely megteremtésre, mint egy kkv. A párt szerint szintén a multiknak kedvez, hogy a támogatások általában egy nagy összegben vannak, úgyhogy az LMP több kicsi támogatási formát alakítana ki. Átalakítanák a közbeszerzési rendszert is, hogy azt a kkv-k érdemben ki tudják használni, adómentessé tennék a minimálbért és visszaemelnék 18 évre a tankötelezettség korhatárát - sorolta az ellenzéki politikus. Vágó Gábor, az LMP országgyűlési képviselőjelöltje kifogásolta, hogy kötelező kamarai díjért semmilyen szolgáltatás nem jár, a kamara csak a kormány "meghosszabbított keze", nem a vállalkozók érdekeit képviseli. Közölte: az LMP csökkentené a vállalkozások bürokratikus terheit, hogy ezek helyett az üzlettel foglalkozhassanak a tulajdonosok. Emellett kiszámítható adózási környezetet teremtenének, fix terhek helyett bevételarányos adózást vezetnének be, és az innovatív, zöld vállalkozásokra fektetnék a hangsúlyt - tette hozzá. Ungár Pétert kérdezték a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) azon döntéséről, amely elmarasztalta őt telefonos kampánya miatt. A politikus kampányának részeként ismeretlenek közvélemény-kutatásnak álcázott telefonhívások során olyan kérdéseket tettek fel a Varga Mihályról, a kerület fideszes képviselőjelöltjéről, amelyek az NVB szerint valótlan tényállításokat tartalmaztak. Ungár Péter azt mondta, nem folytatja a kampányt a döntés után, de továbbra is elmondja, hogy Varga Mihály nem a budai polgárokat, hanem a Fidesz-pártközpontot képviseli, és ezért "inog a széke". Ugyanakkor visszautasította, hogy hazugságokat állított volna a kampányban. Az ellenzéki visszaléptetéseket firtató kérdésre azt mondta, úgy gondolják, hogy az erről folyó diskurzus csak Orbán Viktor miniszterelnöknek kedvez, ezért nem szeretnének a sajtón keresztül üzenni a többi párt képviselőjének.