Választás 2018: a politikusok is aktívak húsvétkor

Orbán Viktor egy locsolóvers kíséretében meglocsolta kis unokáját, a csaknem kétéves Tiborcz Alizt egy kertben és húsvéti piros tojást kapott érte. A kormányfő a következő verset szavalta unokájának: "Húsvét másodnapján mi jutott eszembe, locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni. Engedelmet kérek, szabad-e locsolni?" Miután Orbán Viktor meglocsolta unokáját és boldog húsvétot kívánt, tojást kért cserébe a gyermektől, aki azt át is nyújtotta neki. "Boldog feltámadást! Szép húsvétot mindenkinek!" - mondja a Facebook-oldalán egy másik videofelvételen a miniszterelnök. Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje Facebook-oldalán áldott ünnepeket kívánt, és "a hölgyeknek sok locsolót, az uraknak sok szép hímes tojást". E mellett húsvét alkalmából egy újszövetségi idézet is olvasható a Jobbik elnökének közösségi oldalán: "Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, mégha meghal is, élni fog." Karácsony Gergely, az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje húsvét alkalmából békés, boldog ünnepeket kívánt a Facebook-oldalán, amelyre múlt szombaton feltöltött egy videót, amelyen Galkó Balázs színművész elszavalja Babits Mihály Húsvét előtt című versének egy részletét. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke közösségi oldalán látható, szintén múlt szombaton feltöltött videóüzenetében "az újrakezdés reményével" kívánt boldog, nyugodt húsvétot. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje boldog ünnepet, áldott húsvétot kívánt mindenkinek Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy az ünnepet Komlóskán töltötte a családjával a helyi polgármester meghívására. A külföldi politikusok közül Theresa May brit kormányfő a Twitter-oldalára feltöltött videóüzenetében többek között arról beszélt, hogy a húsvét a legfontosabb időszak a keresztény naptárban, olyan időszak, amikor a keresztények Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeznek, és köszönetet mondanak a megváltás ígéretéért, amelyet Jézus Krisztus feltámadása nyújt számukra. A brit kormányfő említést tett az elmúlt egy évben Nagy-Britanniát megrázó néhány "szörnyű eseményről", a terrortámadásokról, a londoni toronyháztűzről, hangsúlyozva, hogy milyen létfontosságú volt az a szeretet és támogatás, amelyet az áldozatok hozzátartozói és a túlélők kaptak barátaiktól, a családjuktól és szomszédaiktól életük újrakezdéséhez. A balsorssal szembenézők bátorságában, a brit mentőalakulatok odaadó munkájában, és a helyi közösségek nagylelkűségében Theresa May szerint az emberi szellem diadala látszik. A politikus többek között hozzátette, hogy világszerte azoknak a keresztényeknek, akik üldöztetést szenvednek, a kereszt üzenete és a feltámadás segítséget nyújt abban, hogy kitartsanak hitük mellett.