Választás 2018: A Fidesz szerint lakásokat listáznak migránsoknak

Hollik István kormánypárti országgyűlési képviselő szombaton, Budapesten a közmédiának nyilatkozva úgy fogalmazott, az "elmúlt napokban teljesen hiteltelen, összevissza magyarázkodást hallottunk a Helsinki Bizottság részéről". Kiemelte, megint fű alatt, rejtőzködve, a saját ügyvédjük neve mögé bújva akarták összeírni a lakásokat a migránsok betelepítéséhez, most ezt mégis tagadni próbálják. Pedig a helyzet magáért beszél: a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság, amely egyébként is számos jogi módszerrel segíti a migrációt, most az ügyvédjén keresztül próbálta megszerezni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől az állam tulajdonában lévő lakások listáját - fejtette ki a kormánypárti politikus. Hollik István szerint azért akarják összeírni az állami lakásokat, mert már keresik a helyet a migránsok betelepítéséhez. "Ha jövő vasárnap Soros jelöltjei nyernek, meg is fogják kezdeni a betelepítéseket" - hangsúlyozta. A kormány korábban bemutatott egy dokumentumot, amelyen – a nevek kitakarása mellett - az volt olvasható, hogy egy ügyvéd a vagyonkezelőtől kéri azoknak a fővárosi lakásoknak a listáját, amelyek örökös hiányában az államra szálltak 2017 januárja és 2018 februárja között. Később maga az ügyvéd, Kárpáti József is megszólalt, és elmondta: egy örökösödési ügyben eljárva kérte az adatokat, mivel ügyfele távoli rokonának ingatlanvagyonát kívánják felmérni. Az ügyvéd elképesztőnek nevezte, hogy az Állami Vagyonkezelőnek írt adatigénylése a kormánynál kötött ki, ahol azt propagandacélokra használják. Mint Kárpáti írta: "Az adatigénylést én kértem egyéni ügyvédként, megjegyzem, a Nemzeti Vagyonkezelőtől, nem a Kormánytól. Egy öröklési ügyben szeretném felkutatni egy ügyfelem 2017-ben elhunyt rokona után fellelhető ingatlanvagyont. Az ügyfelem nem migráns. A levelet hozzájárulásom nélkül, a céljától eltérően használták fel."