Vakvágtában képzi milliárdokért az állam a munkanélkülieket

„Semmi hasznom nem lesz belőle, de muszáj itt lennem” – foglalta össze Viktória, miért jár már a második olyan tanfolyamra, ahová a járási hivatal foglalkoztatási osztálya közvetítette ki. „Amikor a férjem meghalt, enyém lett a kocsmája, de nekem csak kereskedő-boltvezetői végzettségem van, vendéglátó-vezetői nincs. Pedig erre lenne szükségem ahhoz, hogy vezethessem a vállalkozásomat. Addig alkalmaznom kell egy vezetőt a saját kocsmámban.”

Vendéglátó-vezetői képesítést magánúton is szerezhet az ember, elég keresnie egy OKJ-s tanfolyamokkal foglalkozó céget – írja az Abcúg. Az ilyen képzések viszont elég drágák, több százezer forintba is kerülhetnek, nem beszélve arról, hogy a színvonalukkal is bőven vannak gondok. Viktória egyedülálló anyaként nehezen engedheti meg magának az ilyesmit, regisztrált álláskeresőként viszont részt vehet államilag támogatott képzésen. Ez azt jelenti, hogy nem kell kifizetnie a borsos tandíjat, sőt nagyjából havi 60 ezer forint is jár neki (plusz gyerekkedvezmény), amivel az állam arra akarja motiválni, hogy közmunka helyett inkább képezze magát, aztán keressen állást magának a munkaerőpiacon. Viktória esetében persze nincs szó keresgélésről, ő pontosan tudja, hogy milyen végzettségre lenne szüksége ahhoz, hogy végre a vállalkozásával törődhessen. Amikor először jelentkezett a járási hivatalnál, éppen nem indult vendéglátó-vezetői tanfolyam, ezért vendéglátó-eladói képzésre közvetítették. “Indult három és kilenc hónapos is, engem a kilenc hónaposra tettek, nem tudom, miért.” Ez alatt a kilenc hónap alatt Viktória kevés új dolgot tanult, hiszen amúgy is jártas a kereskedelemben. Utólag úgy látja, leginkább az italokkal kapcsolatos ismeretei bővültek, megtanult például új koktélokat keverni. „Jók voltak a tanárok, rendesen leadták az anyagot. Viszont az egy hónapig tartó angolnak nem sok értelme volt ilyen kevés óraszámban, ennyi idő alatt lehetetlen megtanulni, hogyan kell kommunikálni egy vendéggel. Olyan szempontból rendesek voltak, hogy kiadták a tételeket angolul, és mindent leírtak nekünk kiejtés szerint” – mondta. Ezen a területen különösen fontos lenne, hogy az ember élesben próbálhassa ki magát, Viktóriáék viszont egyáltalán nem jártak gyakorlaton, szerinte azért, mert több roma is volt a csoportban. “Őket nem szívesen fogadják be egy elitebb helyen, azt pedig nem akartuk, hogy a csoport felének legyen gyakorlata, a másik felének meg nem.” Úgyhogy a főzést és a koktélkeverést is az iskolában kellett megoldani. “Az alkoholos italok így is kimaradtak, mert azt a suliba nem vihettük be.”