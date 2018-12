Vádat emeltek a Dózsa György úti baleset két sofőrje ellen

M. Richárd ellen egy másik ügyben is elkészült a vádirat.

Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat két ember ellen a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a 2017 májusában a Dózsa György úton történt baleset ügyében csütörtökön - közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint egy 41 éves férfi, vezetői engedély nélkül, a megengedett legnagyobb sebességet jelentősen meghaladó, óránként 135-140 kilométeres sebességgel hajtott a Dózsa György úton a Kassák Lajos utcai kereszteződés felé, ahol egy 47 éves férfi szabálytalanul, az elsőbbséget meg nem adva kanyarodott, és összeütköztek. A kanyarodó gépkocsiban a sofőrön kívül ketten utaztak. A baleset következtében mindkét jármű felsodródott a járdára, és elütött három gyalogost. A balesetben a kanyarodó jármű egyik utasa olyan erővel zuhant ki az autóból, hogy a helyszínen meghalt. A másik utas a kórházi kezelés során halt meg, a három gyalogos pedig könnyebben sérült. A kanyarodó gépkocsi 47 éves sofőrje is életveszélyes, míg a gyorshajtó könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közleményében leszögezte: a baleset elkerülhető lett volna, ha a szemből érkező autós nem lépi túl a sebességhatárt, vagy ha a másik autós szabályosan kanyarodik. A vádiratban szerepel egy másik eset is, amely miatt a 41 éves férfi vezetői engedélyét korábban bevonták, mivel 2015-ben elsodort egy biciklist, majd szóváltásba keveredett vele, és utastársával bántalmazta a kerékpárost. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a Dózsa György úti baleset miatt mindkét sofőrrel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. A másik, egyesített ügyben a vád közúti veszélyeztetés, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétsége. Az ügy 41 éves vádlottja - M. Richárd, aki mindkét ügynek részese - jelenleg letartóztatásban van. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, valamint járművezetéstől való végleges eltiltást indítványozott az ügyészség.