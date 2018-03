Vádat emelnek a volt katalán kormány ellen

Lázadás és közpénzek hűtlen kezelése miatt vádat emelt Carles Puigdemont és kormányának több tagja ellen a spanyol legfelsőbb bíróság. A 14 tagú kabinetből 9 politikus érintett mindkét vádpontban: a Brüsszelben tartózkodó volt katalán elnök, az előzetesben lévő Oriol Junqueras volt elnökhelyettes és Joaquim Forn volt belügyi tanácsos, Jordi Turullc volt kormányszóvivő és jelenlegi katalán elnökjelölt. A vádlottak között van Raül Romeva volt külügyi tanácsos, Clara Ponsatí volt oktatásügyi tanácsos, Josep Rull volt területi ügyekért felelős tanácsos, Antoni Comín volt egészségügyi tanácsos és Dolors Bassa volt munkaügyi tanácsos is. A politikusoknak a tavaly október 1-ei, alkotmányellenes és rendőri erőszakba torkollott népszavazás és a függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt kell felelniük. Pablo Llarena bíró 2012 decemberére teszi a folyamat a kezdetét, amikor a függetlenségi politika pártok és civil szervezetek megállapodás alapján, összehangoltan hajtották végre Katalónia függetlenségére irányuló tervüket. Szerinte a katalán vezetők felkelést szorgalmaztak, szembefordítva a katalán társadalmat az állammal, figyelmen kívül hagyva a jogszabályokat. A katalán elnök és több kormánytag is tudatában volt "az erőszakos események" nagy kockázatának, mégis folytatták a mozgósítást a referendum érdekében – véli a bíró. A legfelsőbb bíróság a volt kormány minden tagjával, az összes volt tanácsossal szemben vádat emelt különböző bűncselekmények miatt. Hűtlen kezelés miatt indul bírósági eljárás Meritxell Borras (közigazgatási tanácsos), Lluis Puig, (kultúra) Carles Mundó, (igazságügy) Santi Vila (vállalati ügyek) és Meritxell Serret (mezőgazdaság) ellen. A volt kormánytagoknak összesen 2,1 millió eurót (653 millió forint) kell letétbe helyezniük a bíróságon a függetlenségi népszavazás miatt, amelynek költsége a bíróság szerint 1,6 millió euró (497 millió forint) volt. A bíróság lázadás miatt a kilenc volt kormánytagon kívül még négy katalán függetlenségi politikussal szemben emelt vádat, ők: Carme Forcadell volt katalán parlamenti elnök, Jordi Sánchez és Jordi Cuixart civil szervezeti vezetők, akik jelenleg előzetes letartóztatásban vannak, illetve Marta Rovira, a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) főtitkára. Rovira pénteken nem jelent meg a bíróságon, de egy levélben közölte: elhagyta az országot és száműzetésbe vonult, hogy "visszaszerezhesse politikai hangját", mert szabadságában korlátozva érezte magát "a jogi fenyegetések miatt". A bíróság 25 személly ellen emel vádat, néhány esetben engedetlenség miatt. A három bűncselekmény közül a lázadás számít a legsúlyosabbnak, a spanyol büntető törvénykönyv szerint a maximálisan kiszabható büntetés 30 év szabadságvesztés. Lázadás miatt utoljára az 1981-es katonai puccskísérletben részt vevő csendőrtiszteket ítélték el, akik behatoltak a parlamentbe, és túszul ejtették a képviselőket. A legfelsőbb bíróság madridi épületénél pénteken sokan gyűltek össze, több függetlenségpárti politikus utazott Katalóniából Madridba, hogy személyes jelenlétével támogassa párttársait, és a katalán pártok spanyol parlamenti képviselői közül is megjelentek néhányan.