USA: katonák mennek a mexikói határra a migránsok miatt

Az USA több mint 5200 katonát küld a mexikói határra – mondta Terrence O'Shaughnessy tábornok, az északi parancsnokság parancsnoka. Donald Trump így akarja biztosítani a határt. A tábornok szerint a katonák egy része fel lesz fegyverezve. "Úgy gondolom, az elnök világossá tette, hogy a határ biztonsága nemzetbiztonsági kérdés" – mondta O'Shaughnessy. Trump kijelentette, hogy nem engedi be a Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból gyalogló migránsok becslések szerint 3500-7000 fős menetét. A tömeg létszáma folyton változik, ugyanis újabb migránsok csatlakoznak, mások viszont feladják a megerőltető menetet vagy menedékkérelmet nyújtottak be Mexikóban. Trump inváziónak nevezte a migránsok menetét, szerinte a migránskaravánban "bandatagok és néhány nagyon rossz ember is van". Korábban is hasonló állításokat fogalmazott meg anélkül, hogy alátámasztotta volna kijelentéseit. Az elnök a bevándorlás szigorításával igyekszik támogatást szerezni a Republikánus Pártnak a novemberi választások előtt. Jim Mattis védelmi miniszter a múlt héten engedélyezte a csapatok és más katonai eszközök telepítését a határra.