USA: az oroszok adják vissza az ukrán hajókat

Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta: az amerikai kormány azt követeli Moszkvától, hogy "szolgáltassa vissza a foglyul ejtett ukrán hajókat és legénységüket, tartsa tiszteletben Ukrajna szuverenitását és területi sérthetetlenségét a nemzetközileg elismert határok között, beleértve az ukrajnai fennhatóságú vizeket is". Mike Pompeo közleménye felszólította Oroszországot arra is, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, továbbá ne zavarja vagy ne akadályozza az ukrán tengerhajózást a Kercsi-szorosban. "A nemzetközi béke és biztonság érdekében Oroszországnak azonnali hatállyal fel kell hagynia törvényellenes magatartásával és tiszteletben kell tartania valamennyi állam hajózási- és szabadságjogait" - olvasható a kommünikében. Hétfőn, helyi idő szerint délután, az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) rendkívüli ülésén Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet ítélte el a kercsi incidenst. "Oroszország durván megsértette a szuverén Ukrajna területi épségét" - fogalmazott Haley, és azt hangoztatta, hogy a nemzetközi közösségnek el kell ítélnie "az arrogáns orosz cselekedetet". Az diplomata leszögezte továbbá: bár Donald Trump elnök többször is elmondta, hogy Washington kedvezően áll hozzá az Oroszországgal fenntartott normális viszonyhoz, de "az ilyen törvénytelen akciók ezt lehetetlenné teszik". Haley arra is figyelmeztetett, hogy "az ilyen jellegű orosz terjeszkedés csak ront a helyzeten". A BT rendkívüli ülését Ukrajna és Oroszország egyaránt kérte, Moszkva azonban Ukrajna szerepvállalását kívánta volna megvitatni, az orosz kérelem indoklása szerint ugyanis "Ukrajna sértette meg az Orosz Föderáció határait". A BT-tagok többsége azonban leszavazta az orosz javaslatot, Oroszország mellett csupán Kína, Bolívia és Kazahsztán állt ki. A BT-ülésen egyébként az Oroszországot és az Ukrajnát képviselő ENSZ-diplomaták éles szópárbajba keveredtek egymással. Dimitrij Polanszki, az orosz helyettes ENSZ-nagykövet azt bizonygatta, hogy Moszkva csupán a Kercsi-szoros hajózhatóságát akarta biztosítani az orosz határok mentén, Volodimir Jelcsenko, Ukrajna ENSZ-nagykövete viszont azzal vágott vissza, hogy Oroszországnak a Krímnél nincsenek határai, csak - ahogyan Jelcsenko fogalmazott - "átmenetileg megszállt területei", amelyek 2014-ben történt bekebelezését a nemzetközi közösség nem ismerte el. Amerikai elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán vita elmérgesedése és Mike Pompeo, illeve Nikki Haley állásfoglalása a G20-as országcsoportnak a hét végén, Argentínában tartandó csúcsértekezlete előtt történt. A csúcsértekezleten Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan megbeszélést folytat egymással. Donald Trump hétfőn újságíróknak csak annyit mondott a kercsi incidensről, hogy "nem tetszik" neki, ami Oroszország és Ukrajna között történik.