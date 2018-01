Üres fenyegetésnek tartják Trump szavait

Donald Trump elnök a kormányülésen azt mondta, górcső alá venné a rágalmazásra vonatkozó törvényeket, mert szerinte jelenlegi formájukban "szégyenletesek és gyalázatosak".

"Úgy gondolom, hogy az amerikai nép méltányosságot szeretne látni" ezekben a jogszabályokban – mondta. Trump azt szeretné, hogy a valótlan dolgokat állító emberek a jövőben "nem vigyoroghatnának úgy, mintha dőlne a pénz a bankszámlájukra", és megkönnyítené a rágalmazási perek megindítását. Az elnök azért ennyire érzékeny, hogy megjelent Michael Wolff könyve, a Fire and Fury: Inside the Trump White House. Wolf szerint Trumpot legtöbb munkatársa alkalmatlannak tartja tisztségére, az elnök és bizalmasai szerint viszont a könyv szemenszedett hazugságok halmaza. Brian Hauss jogász üres fenyegetőzésnek nevezte az elnök szavait. "Nincs szövetségi hatályú rágalmazási törvény, az elnöknek pedig nem áll jogában megváltoztatni az egyes államok vonatkozó jogszabályait" – mondta. Az USA alkotmányának első kiegészítése szigorú keretek közé szorítja, mikor vonható valaki felelősségre rágalmazás miatt, különösen, ha közéleti szereplőkről vagy ügyekről tesz állításokat – mondta Hauss. A jog szerint a kongresszus nem alkothat olyan törvényt, amely korlátozza a szólás és a sajtó szabadságát. "Bármit is gondol Trump elnök úr, nincs hatalmában felülbírálni ezeket az alkotmányos védelmeket" – mondta a jogász.