UNICEF: félmillió rohingja gyermek „veszhet el”

„Ha nem fektetnek be most az oktatásba, azzal a nagyon is reális veszéllyel találjuk szemben magunkat, hogy elveszítjük a rohingja gyermekek egész nemzedékét" - mondta Edouard Beigbeder, az UNESCO bangladesi képviselője, megemlékezve a mianmari muzulmán kisebbség szomszédos Bangladesbe történt tömeges menekülésének első évfordulójáról. Mintegy 140 ezer gyermek részesül iskolai oktatásban, ezek az intézmények túlzsúfoltak, és csak napi kétórás oktatást biztosítanak - áll az UNICEF egyik jelentésében. Szinte minden 14 év alatti gyermek óvodás vagy alsó tagozatos szintű oktatásban részesül - mutatnak rá a világszervezet gyermekalapjának felmérései. Az adományozó országok eddig az UNICEF által a rohingja gyermekek oktatásához szükségesnek tartott 28 millió dolláros kiadásoknak csak a felét finanszírozták. Az UNICEF-jelentés szerint a másik nagy probléma, hogy a gyerekeket nem engedik iskolába járni. A rohingja gyerekek óriási, kaotikus táborokban laknak, ahol igen magas a betegségek, árvíz, szexrabszolgaság, embercsempészés és gyermekmunka veszélye. A muzulmán kisebbség számos hátrányos megkülönböztetés áldozata Mianmarban (az egykori Burmában). Tavaly augusztusban 700 ezer rohingja menekült Bangladesbe a mianmari biztonsági erők erőszakos hadművelete elől. Mianmar szerint a hadműveletet a rohingja lázadók támadásai előzték meg, ENSZ illetékesek viszont etnikai tisztogatás és népirtás jeleit vélték felfedezni.