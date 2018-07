Ukrán-amerikai hadgyakorlat kezdődik

A Sea Breeze-2018 (Tengeri Szellő) elnevezésű gyakorlatra elsőként érkezett meg július 7-én az Egyesült Államok haditengerészetének egyik zászlóshajója, a USS Mount Whitney, múlt vasárnap befutott Odessza kikötőjébe a USS Porter (DDG 78) romboló hadihajó is. A gyakorlatra érkeznek még hadihajók Törökországból és Romániából, különleges alakulatok, valamint különböző katonai vízi járművek Nagy Britanniából és Kanadából, továbbá haditengerészek Georgiából és Moldovából. Ukrajnát és az Egyesült Államokat is beleértve összesen 16 állam katonái vesznek részt a gyakorlaton. Bulgária, Görögország, Észtország, Litvánia, Dánia, Norvégia, Lengyelország és Svédország is képviselteti magát. A gyakorlaton, amely július 9-től 21-ig tart, a résztvevők a soknemzetiségű parancsnokág által kidolgozott feladatokat, tengeri műveleteket hajtanak végre NATO-szabványoknak megfelelően. A fő feladat a tengeri, valamint az azokat támogató szárazföldi és légierők tevékenységének összehangolása. A többnemzetiségű parancsnokság a nyílt tengeren tartózkodó USS Mount Whitney zászlóshajóról irányítja majd a műveleteket - írta az UNIAN. Az UNIAN emlékeztetett arra, hogy a Sea Breeze nemzetközi hadgyakorlatokat 1997 óta rendezik meg évente a Fekete-tengeren. A tavalyi gyakorlaton több mint 30 különféle hadihajó, 25 repülőgép, illetve helikopter vett részt 16 országból - beleértve Ukrajnát is - összesen több mint háromezer fővel - tette hozzá az Ukrinform állami hírügynökség.