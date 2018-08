Ukrajna az EU és a NATO tagja akar lenni

Az ország függetlenné válásának 27. évfordulóján rendezetett katonai parádén elmondott beszédében az államfő közölte, hogy a törvényjavaslatot az őszi ülésszak kezdetéig, azaz szeptember 4-ig benyújtja a parlamentnek. "Az Európai Unió Ukrajna nélkül befejezetlen projekt marad" - hangoztatta az ukrán elnök. Hozzátette, hogy szerinte a független és önálló Ukrajna nélkül "kevesebb lenne a béke Európában". Porosenko beszédét az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) indulója első négy sorának idézetével kezdte. Az indulót - amelynek szövegét Oleszja Babija írta, zenéjét Omeljan Nizsankivszkijnek tulajdonítják - 1932-ben az OUN vezetése a szervezet himnuszának választotta. Az utóbbi években a dalt az új hadsereg indulójaként is emlegetik Ukrajnában. Porosenko hangsúlyozta beszédében, hogy Ukrajnát az elmúlt négy és fél évben próbára tette a háború és a gazdasági válság, de - mint fogalmazott - túlélte, és "erős izmokat növesztett". Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy az "ellenség kezétől ukránok ezrei estek el, katonák és civilek egyaránt". A független ukrán egyház megteremtésére rátérve leszögezte: Ukrajna határozott szándéka, hogy kiszabaduljon annak az orosz egyháznak a függéséből, amely "megszenteli (Vlagyimir) Putyin Ukrajna elleni hibrid háborúját, az orosz vezetésért és hadseregért imádkozik". "Nem lehet szabad a test, amíg a lélek rabságban van. Hallják meg ma szavunkat Moszkvában, Konstantinápolyban és a Vatikánban is. Az ukrán ortodox egyház függetlenségének kérdése túllépi a vallás határait. Azok sorába tartozik, mint a hadsereg megerősítése, a nyelv védelme, az EU- és a NATO-tagság. Ez egy újabb mérföldkő történelmi utunkon, függetlenségünk jelentős eleme" - szögezte le Porosenko. Idén a független ukrán állam történetének egyik legnagyobb katonai díszszemléjét rendezték meg Kijevben 4,5 ezer fő és 250 haditechnikai eszköz felvonultatásával. 2009 óta most először vettek részt újra harci repülőgépek a szemlén, összesen 29 harci- és szállítógép, illetve helikopter repült át Kijev központja fölött. Felvonultatták az Egyesült Államoktól kapott, a világ egyik leghatékonyabbjának tartott Javelin típusú hordozható páncéltörő rakétákat, a hazai fegyveripar újításainak több példányát, köztük az Olha rakéta-sorozatvetőt és a Bohdana önjáró tarackot. A harckocsik között láthatók voltak 120 milliméter átmérőjű ágyúcsővel rendelkező T-84-esek és modernizált T-64-esek. Összesen 40 nehézpáncélost, 30 tüzérségi és 30 rakétarendszert vonultattak fel. A parádén ukrán híradások szerint 18 ország is képviseltette magát, köztük, az Egyesült Államok, Törökország, Lengyelország, Románia, Georgia és a balti államok. Most először vonultak el katonanők - két katonai főiskola 120 kadétja - is díszszemlén. Szintén első alkalommal használták a "Dicsőség Ukrajnának, dicsőség a hősöknek!" egykori ukrán nacionalista köszöntést, miután Porosenko elnök nemrég rendeletben tette azt a hadsereg hivatalos köszöntésévé.