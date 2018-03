Újságíró-gyilkosság: lemond a szlovák belügyminiszter

Bejelentette lemondását Robert Kalinák, a szlovák kormány belügyminisztere, miniszterelnök-helyettes. Azt mondta, távozásával is szeretne hozzájárulni az országban kialakult helyzet stabilizálásához.

"Távozásom után a vizsgálati szerveknek nagyobb nyugalmuk lesz a munkájukhoz" – mondta Kalinák, aki szerint legfontosabb cél, hogy felderítsék Ján Kuciak újságíró és élettársa meggyilkolásának körülményeit. A kettős gyilkosság után kialakult közhangulat politikai válságot okozott Szlovákiában. Robert Fico kormányfő mellett a belügyminiszter távozását is követelték az ellenzéki pártok és a média. Követelésükhöz a hármas kormánykoalíció legkisebb pártja a Most-Híd is csatlakozott.