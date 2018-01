Újra barátkozna Berlin és Ankara

Javasolni fogják a gazdasági minisztereknek, hogy hosszú szünet után ismét hívják össze a közös német-török gazdasági bizottságot - mondta Sigmar Gabriel német külügyminiszter a török kollégájával, Mevlüt Cavusogluval tartott tárgyalásai után tartott sajtóértekezleten. A két külügyminisztérium közötti stratégiai párbeszéd fonalát is újra fel akarják venni - tette hozzá. Gabriel szombat délelőtt goslari házában fogadta török hivatali kollégáját. Megerősítette, hogy a négyszemközti tárgyaláson érintették Deniz Yücel német újságíró, a Die Welt című lap ankarai tudósítójának ügyét is. Yücelt már csaknem egy éve vádemelés nélkül előzetes letartóztatásban tartják Törökországban. A német külügyminiszter mindamellett cáfolta, hogy Yücel ügyétől tennék függővé a Törökországba irányuló német fegyverexport újraindítását. "Nem kapcsoltam össze a két dolgot" - hangsúlyozta. Hozzátette, szeretné, ha a német kormány a következő napokban megvitatná, engedélyezi-e aknák ellen védő felszerelés szállítását azoknak a török katonáknak, akik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcolnak. Cavusoglu barátjának nevezte Gabrielt, megjegyezve, hogy azért vannak problémák, sőt feszültségek és eszkalációk is a két ország viszonyában. De ők két "büszke" és külső nyomásnak engedni nem hajlandó ország külügyminiszterei - nyomatékosította. A találkozó alatt török kormánypárti és ellenzéki tüntetők - jobbára Németországban élő törökök - demonstráltak Gabriel háza előtt. Előbbiek Cavusoglut éltették, utóbbiak az összes törökországi politikai fogoly szabadon bocsátását követelték. Cavusoglu, aki novemberben a törökországi Antalyában fogadta Gabrielt, a mostani viszontlátogatás előtt német lapokban megjelent hosszabb cikkben tett javaslatot a megromlott kétoldalú kapcsolatok rendezésére. Egyebek között azt írta, hogy különösen a biztonságpolitikában, a kereskedelem és a befektetések, beruházások területén, az energiapolitikában és a Törökország körüli térség egészét érintő politikában kell fejleszteni az együttműködést. A német-török viszony a 2016 nyarán történt törökországi puccskísérlet óta folyamatosan romlik, a kapcsolatot konfliktusok egyre hosszabb sora terheli. Bár az utóbbi hetekben Törökországban két német - egy emberi jogi aktivista és egy újságíró - visszanyerte szabadságát, még így is hét német állampolgárt tartanak fogva a török hatóságok politikai okokból, köztük Deniz Yücelt, akit súlyos vádakkal, köztük azzal vádolnak, hogy akkreditáció nélkül dolgozott Törökországban.