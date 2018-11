Ujhelyi történelemkönyvet küldött Junckernek

Történelemkönyvet küldött Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének szerdán Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő a brüsszeli testület vezetőjének múlt heti, vihart okozó kijelentése miatt, miszerint Erdély és Románia egyesülésének centenáriuma nemcsak román, hanem európai ünnep is. Közleményében Ujhelyi leszögezte: Juncker figyelmen kívül hagyta, hogy Erdély elcsatolása a magyarok számára nem ünnep, hanem "fájdalmas, be nem gyógyuló seb", még ha ebben az esetben valószínűleg nem is tudatos sértésről van szó, "sokkal inkább ismeret- vagy figyelemhiányból fakadó udvariatlanságról". A képviselő ezért egy angol nyelvű történelemkönyvet küldött a bizottság elnökének, hogy "jobban megismerhesse a magyarok és Magyarország sikerekben és sorstragédiákban egyaránt gazdag történelmét".