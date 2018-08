Újfajta mérginjekciót használtak Nebraskában

A 60 éves Carey Dean Moore-t gyilkosságért ítélték el, 1979-ben két taxisofőrt ölt meg. A halálos ítéletet méreginjekcióval hajtották végre, és az Omaha World-Herald szerint a kivégzéskor egy eddig nem alkalmazott gyógyszerkeveréket használtak: a rendkívül erős fájdalomcsillapító fentanil mellett a szívműködést leállító kálium-kloridot, a nyugtató hatású diazepámot és az izombénító pankuróniumot kevertek. A The Washington Post szerint az elítéltnél 23 perc után állt be a halál.

Két német gyógyszergyártó, a Sandoz és a Fresenius Kabi is bíróságon próbálta megakadályozni, hogy általuk gyártott szereket használjanak halálos ítéletek végrehajtásánál. Több szövetségi államban azért nem tudnak végrehajtani halálos ítéleteket méreginjekciókkal, mert jogszerűen nem lehet beszerezni a szükséges szereket. Egy nebraskai szövetségi bíró elutasította a gyógyszergyártók perkérelmet és a főállamügyész hivatala közölte: "Nebraska népe nagy többséggel úgy döntött, hogy érvényben tartja a halálbüntetést a Moore által elkövetett bűnökre". Moore is arra kérte ügyvédjeit: járjanak el annak érdekében, hogy végrehajtsák rajta az ítéletet. Az államban három évvel ezelőtt megszüntették a halálbüntetést, de a rá következő esztendőben a választók 60 százalékának támogatásával ismét bevezették. Az Omaha World-Herald szerint Nebraskában jelenleg 11 elítélt várja a kivégzést a halálsoron.