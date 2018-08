Újabb tüntetést hirdetett a román ellenzék

Romániában vita robbant ki arról, helyesen jártak-e el a csendőrök, amikor órákon keresztül dulakodással és könnygázzal válaszoltak a provokációkra, két kollégájuk bántalmazását pedig a több tízezres tüntetés feloszlatásával torolták meg.

A szociálliberális kormánnyal szemben álló elnök, Klaus Iohannis elítélte a csendőrök fellépését. Szerinte a csendőrségnek vannak eszközei a rendbontók elszigetelésére, és semmi sem indokolta a békés polgárok veszélyeztetését, a tüntetők ütlegelését. Az államfő jelentést vár Carmen Dan belügyminisztertől, és büntetőjogi vizsgálatot kért a legfőbb ügyésztől. Augustin Lazar legfőbb ügyész szerint a katonai ügyészség hivatalból eljárást indított, és vizsgálja az erőszakos tömegoszlatást. Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök elítélte a "civil megmozdulást eltérítő", garázdálkodó, a rendfenntartó erőket támadó "szervezett rendbontókat", és azonosításukat a titkosszolgálattól várja. A kormányfő azokat a politikusokat is bírálta, akik a drámai helyzetből a hatóságok elleni "alaptalan vádaskodással" próbálnak hasznot húzni. A hírszerző szolgálat, az SRI közleményében elítélt minden összeesküvés-elméletet, amellyel a szolgálatot be akarják vonni a politikai csatározásokba. A kormány vezető ereje, a szociáldemokraták PSD – amely ellen a külföldről hazatért román vendégmunkásuk tüntetésüket meghirdették – bocsánatkérést követelt Iohannistól, amiért az államfő vádaskodásával "aláássa az állami hatóságok tekintélyét" és ezzel szerintük a rendfenntartók elleni támadások folytatását bátorítja. Liviu Dragnea, a PSD elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy "az ellenzék és az államfő által támogatott szervezett csoportok az ország alkotmányos rendje ellen intézzenek támadást" a főváros szívében, a kormány épülete előtt. Párttársai is Iohannisra mutogatnak: Liviu Pop szenátor szerint az államfő tartozik magyarázattal, amiért "a szavazói csendőröket vernek". Ludovic Orban, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerint a rendfenntartó erők, a futball-huligánokkal összejátszva, előre eltervezett módon provokáltak erőszakot, hogy lejárassák a nagyszabású kormányellenes megmozdulást. Dan Barna, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a demokrácia gyásznapjának nevezte a péntekit, amikor az állampolgárok szolgálatára felesküdött csendőrség a kormánypárt eszközévé silányult. "Ide vezet az, mikor büntetett előéletű alakok kerülnek az ország élére" – utalt Barna a korrupcióért egyszer már jogerősen elítélt, és újabb korrupciós perben vádlottként szereplő Dragneára. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Facebookon az írta: az RMDSZ elítél mindenféle szélsőséges megnyilvánulást, mert senkinek sincs joga a polgárok szabad véleménynyilvánítását erőszakkal megakadályozni, sem a csendőrségnek, sem az erőszak kiprovokálásának szándékával Bukarestben utcára vonult csoportoknak. A politikusok valamennyien az erőszak megfékezését, a vétkesek felelősségre vonását sürgetik. Az interneten az ellenzéki csoportok újabb kormányellenes demonstrációt hirdettek szombat estére a kormány székháza elé, a Victoria-téren pedig már a koradélutáni órákban gyülekezni kezdtek a tüntetők.